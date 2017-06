Suspeito de aplicar golpe do FGTS é detido pela PM em Manaus

Wanderlucio teve sua imagem divulgada pela PM. Ele teria sido levado a PF – Divulgação PM

Wanderlucio de Souza Silva, 45, foi detido por policiais militares da viatura 6169 da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) por suspeita de sacar, ilegalmente, o benefício do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). A prisão aconteceu por volta do meio dia deste domingo (4) e foi encaminhado para a Superintendência Regional da Polícia Federal (PF), no bairro de Dom Pedro, Zona Centro-Oeste.

Segundo a polícia, o suspeito foi denunciado por vigilantes de uma agência da Caixa Econômica Federal que desconfiaram da atividade dele nos caixas eletrônicos.

A PF não divulgou detalhes da apresentação do suspeito e nem confirmou se ele ficou preso. Na denúncia inicial da PM, Wanderlucio já teria conseguido efetivar pelo menos 19 saques ilegais.

PM também divulgou imagens do suspeito após saques dentro de uma agência

Nesta segunda-feira (5) a assessoria de imprensa da PF deve falar sobre o assunto.

Wal Lima