Suspeita de matar, esquartejar e ocultar corpo da própria mãe é presa

Uma mulher identificada até o momento apenas como ‘Teca’ foi presa nesta terça-feira (28), suspeita de matar, esquartejar e ocultar o cadáver da própria mãe, a aposentada Elsa Correia da Costa, 68. O crime aconteceu no município de Nova Olinda do Norte (a 135 quilômetros de Manaus).

De acordo com a equipe de investigação do 47º Distrito Interativo de Polícia (DIP), existem dois métodos que a suspeita pode ter usado para dar fim no corpo da mãe. A primeira hipótese é que o corpo foi enterrado no terreno da casa onde a família morava e coberto com cimento, para que ninguém encontrasse o cadáver. A segunda é de que a filha, depois de matar e esquartejar a mãe, teria jogado o corpo no Rio Madeira.

À polícia a suspeita confirmou a segunda hipótese e disse ainda que contou com a ajuda de um comparsa, que ainda não teve o nome divulgado.

Elsa estava desaparecida desde do 27 de janeiro desde ano. Ainda não há informação sobre a motivação do crime. A suspeita está sendo ouvida pela polícia. ‘Teca’ já foi presa antes, acusada de ser autora de um homicídio parecido com este. Na ocasião, a mulher teria matado e enterrado um idoso.

Mara Magalhães e Jackson Salvaterra

EM TEMPO