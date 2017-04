Suspeita de furtar mais de 20 apartamentos é presa no Vieiralves

Valdenice de Aquino da Silva, de 34 anos, foi presa suspeita de furtar mais de 20 apartamentos em condomínios de luxo na capital. A prisão aconteceu na rua Rio Jutaí, conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul. Com a suspeita, foi encontrado bolsas de marcas, jóias, relógios e R$ 12 mil.

De acordo com as investigações, Valdenice usava a filha adotiva de 18 anos para cometer os furtos. A mulher convencia os seguranças a deixarem a dupla entrar dizendo que era amiga dos donos dos apartamentos ou estaria interessada no aluguel do imóvel.

Segundo a Polícia Civil, as investigações iniciaram há três meses, depois das vítimas registrarem boletim de ocorrência (BO) informando os furtos. Durante as investigações foram analisadas imagens de câmeras de segurança de um condomínio, onde a suspeita aparece no elevador e no estacionamento, analisando se haviam carros nas vagas de garagem dos seus alvos.

“Ela usava da lábia para convencer os seguranças a entrar nos apartamentos. Depois ela utilizava ferramentas de chaveiro para abrir os locais ou encontrava as chaves dos apartamentos debaixo dos tapetes. O objetivo dela era encontrar objetos caros para vender e sustentar a vida de luxo que ela levava. Ela chegou a colocar silicone e fazer algumas plásticas com o dinheiro dos furtos, além de comprar carro e eletrônicos”, informou o delegado.

A suspeita foi indiciada por furto qualificado e será levada ao Centro de Detenção Provisório Feminino (CDPF).

Ana Sena

EM TEMPO