Suspeita de bomba fecha estacionamento na Esplanada dos Ministérios

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal acabam de isolar o estacionamento localizado entre os prédios dos ministérios da Fazenda e da Defesa, onde seguranças encontraram uma sacola com um objeto suspeito. Ainda não há informações se a suspeita é de bomba, mas, por determinação dos bombeiros, por enquanto ninguém entra ou sai do prédio principal do Ministério da Fazenda.

O Esquadrão de Bombas da Polícia Militar verifica o pacote, deixado em frente ao Ministério da Fazenda, para checar a possível presença de material explosivo. A polícia utiliza um robô com equipamento de raio X para escanear uma caixa em um saco plástico.

O prédio não foi evacuado. Alguns funcionários permanecem no interior. Outros saíram pelo anexo e acompanham o trabalho de análise, em frente ao prédio principal.

Mariana Branco

Agência Brasil