Susana Vieira não será mais apresentadora do ‘Vídeo Show’

Susana Vieira vai deixar a bancada do Vídeo Show (Globo) em dezembro. Segundo a assessoria de imprensa da emissora, a atriz continua na apresentação do programa apenas até este mês. Depois, deve se dedicar apenas a projetos de dramaturgia da Globo.

Ainda não está definido qual será a última quinta-feira em que Susana estará no vespertino. No programa final, ela deverá ganhar uma despedida especial dos integrantes da atração.

Por enquanto, a intenção da Globo é que Joaquim Lopes, que já ocupa a bancada ao lado de Otaviano Costa nos demais dias da semana, também assuma a função nas quintas. Outros nomes, como o de Rafael Cortez, também poderão integrar a bancada no lugar de um dos titulares, principalmente quando houver problemas de agenda.

A atriz havia sido convidada para fazer parte do time de apresentadores do “Vídeo Show” no começo do ano, no lugar de Maíra Charken, que não estava agradando na função.

Em sua passagem pelo programa, a atriz aproveitou para relembrar diversas histórias do passado na emissora e fez uso de sua espontaneidade. Em um dos programas, por exemplo, disse que havia recusado papel em “Uga Uga” por achar o nome da novela feia.

Em outro dia, causou polêmica ao afirmar que adorava os atores que faziam ‘veados’ no remake da ‘Escolinha’. Também apresentou um dos programas ao lado do amigo de longa data Miguel Falabella. “Preferia o Brad Pitt, mas ele estava ocupado”, brincou a atriz na ocasião.

Folhapress