Susam vai convocar 300 aprovados em concurso público, diz Secretário

Manifestantes fizeram manifestações em prol da convocação

Após reunião com uma comissão de aprovados no concurso da Secretaria Estadual de Saúde (Susam), ocorrido em 2014, em reunião na manhã desta terça-feira (18), o secretário de Estado da saúde, Vander Alves, firmou compromisso em convocar pelo menos 300 candidatos que obtiveram aprovação para cargos nas fundações de saúde.

Há 15 dias, os aprovados do concurso estavam acampados em frente à sede do órgão, localizada avenida André Araújo, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus. Os manifestantes pararam o trânsito naquela área e erguendo faixas e cartazes.

Os aprovados exigem o cumprimento do período previsto para a divulgação da quarta listagem de suas nomeações, os pedidos de publicação imediata no Diário Oficial do Estado (DOE) da convocação de julho, a data de convocação geral do mês de agosto dos aprovados no concurso e o cronograma oficial documentado das convocações, entre outras reivindicações. O primeiro ato de protesto referente a essa convocação ocorreu no dia 3 deste mês.

Leia mais: Aprovados em concurso de 2014 da Susam fazem protesto e fecham avenida em Manaus

O secretário de Saúde informou, por nota, que o processo de convocação tramita em outras esferas do governo e, que uma nova reunião com comissão de aprovados para informar quando o processo estiver concluído. “As convocações estão sendo feitas de acordo com os critérios da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece limites para gastos com recursos humanos”, conforme descrito em nota.

Vander Alves informou ainda, que mais duas convocações serão realizadas e uma delas está prevista para agosto deste ano.

A assistente social, Lidiane Cândido, é uma das aprovadas aguardando convocação. “A greve é geral para todos os cargos, fui aprovada para assistente social para a Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), estou há cinco anos desempregada e aguardando. Preciso muito começar a trabalhar, principalmente para ajudar no sustento de minha casa”, disse Lidiane.

Outra manifestante, Lica Morais, exige sua convocação. “Fui aprovada para o cargo de assistente administrativo. Todos aqui têm família, filhos e muitos deixaram seus empregos por conta da aprovação. Precisamos o cronograma de convocações seja cumprido”, afirmou Morais.

Quatro convocações de aprovados no concurso público de 2014, já foram efetuadas. Ao menos 6.269, foram convocados tanto para a capital como também para o interior do Amazonas. “O concurso está dentro dos prazos legais estabelecidos por lei e tem vigência até abril de 2019, conforme portaria de prorrogação publicada no dia 23 de março de 2017, no Diario Oficial do Estado (DOE)”, informou a Susam.

Lista de espera

De acordo com a comissão de aprovados, ainda faltam 2.272 a serem convocados, sendo 1.731 em toda rede da capital, sendo desse montante 891 pertencentes às fundações e 541 a serem alocados no interior do Estado.

Bárbara Costa

EM TEMPO

Leia também:

Aprovados em concurso de 2014 montam acampamento em frente à Susam

Susam convoca quase mil aprovados em concurso público de 2014

Susam prorroga concurso público de 2014 por dois anos