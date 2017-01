Susam reforça infraestrutura da rede estadual de saúde em Manaus

A infraestrutura da rede estadual de saúde na capital está recebendo reforços com a entrega de novos equipamentos em unidades de saúde da Secretaria de Estado de Saúde (Susam). Já foram entregues e colocados em funcionamento 30 ventiladores pulmonar e 12 monitores paramétricos.

Os equipamentos foram distribuídos nas unidades que realizam o atendimento de urgência e emergência e nas maternidades. Os ventiladores pulmonar foram distribuídos para os Serviços de Pronto Atendimento (SPA) Zona Sul, Eliameme Mady, Danilo Corrêa, São Raimundo, Joventina Dias, Chapot Prevost, Alvorada, Coroado e José Lins, Pronto-Socorro da Criança (PSC) Zona Sul e Pronto-Socorro João Lúcio.

Esses equipamentos são utilizados para estabilizar pacientes com sinais de insuficiência respiratória e possuem recursos que permitem a visualização, através de um monitor, de informações gerais sobre o estado de saúde do paciente incluindo a pressão arterial e a frequência respiratória.

Os monitores multiparamétricos foram entregues às Maternidades Balbina Mestrinho, Azilda Marreiro, Nazira Daou e para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Campos Salles. Esses aparelhos permitem a visualização, através de um monitor, de vários parâmetros relacionados ao estado de saúde do paciente, como a pressão arterial, quantidade de oxigênio no sangue, temperatura corporal, entre outras.

O secretário de Estado de Saúde, Pedro Elias de Souza, informa que a entrega desses equipamentos faz parte de um plano de reforço da infraestrutura das unidades de saúde na capital.

“Essas unidades funcionam 24 horas por dia, todos os dias do ano, por isso é importante estar reforçando a infraestrutura, como novos equipamentos, permitindo que os profissionais possam trabalhar com mais qualidade e todos nós sabemos que o maior beneficiado com isso é o paciente”, destaca o secretário.

Ecocardiograma Infantil

Ainda dentro desse pacote, a Fundação do Coração Francisca Mendes recebeu neste mês de janeiro um novo aparelho de ecocardiograma infantil. Primeiro do modelo na região norte do Brasil, o equipamento fornece imagem tridimensional em tempo real, ampliando a capacidade de diagnóstico de doenças do coração, acelerando as indicações de tratamento e cirurgias corretivas para a cura da doença.

Com a nova tecnologia, crianças em fase de diagnóstico de doenças cardíacas não precisarão se submeter a exames considerados invasivos, como o cateterismo ou a angiotomografia, procedimentos que exigem anestesia geral. O ecocardiógrafo 3D permite uma interpretação mais completa do coração, com mapeamento total do órgão. Isso dá condições para os médicos identificarem as doenças e apontarem as indicações cirurgias para correção.

Com informações da assessori