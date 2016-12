Susam publica terceira convocação de aprovados

O edital de convocação com a terceira chamada de aprovados será publicada pela Secretaria de Estado de Saúde (Susam) até o final da próxima semana, no Diário Oficial do Estado do Amazonas. O certame foi realizado em 2014.

Na nova lista, serão convocados 2.467 aprovados, sendo 1.637 para a capital, 546 para o interior e 243 para as fundações de saúde.

O Secretário de Estado de Saúde, Pedro Elias de Souza, destaca que com essa terceira convocação a Susam cumpre o compromisso de até o final deste ano de convocar 50% do número total de aprovados no concurso. “Com essa nova chamada nós iremos totalizar 5.323 candidatos convocados, o que representa metade dos aprovados no certame”.

Documentação

Os candidatos convocados deverão se apresentar no período de 26 de dezembro a 24 de janeiro para apresentar a documentação necessária e tomar posse nos cargos para os quais foram aprovados. O local para apresentação será informado posteriormente.

Com informações da assessoria