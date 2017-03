Susam prorroga concurso público de 2014 por dois anos

A vigência do concurso público, da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam), realizado em 2014, foi prorrogado por dois anos .

A prorrogação começa a partir de 16 de abril de 2017, dois anos depois da publicação da portaria nº 251/2015, que homologou o resultado final do concurso, em 17 de abril de 2015.

A portaria prorrogando a vigência do concurso foi assinada pela secretária, Mercedes Gomes de Oliveira, no dia 16 de março, e publicada no dia 23 de março, no Diário Oficial do Estado (DOE).

A Susam já realizou três chamadas, convocando um total de 5.323 aprovados para cargos na capital e interior. A convocação mais recente foi realizada em dezembro de 2016.

Com informações da assessoria