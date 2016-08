Susam promove curso de atualização para parteiras de seis municípios

Parteiras que atuam em seis municípios do Amazonas participam, nesta sexta-feira (26), do curso de “Reanimação Neonatal”, promovido pela Sociedade Brasileira de Pediatria (Saped) em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde (Susam) e a Igreja dos Mórmons. O objetivo do curso, explica o secretário estadual de Saúde, Pedro Elias de Souza, é melhorar a qualidade da assistência ao parto domiciliar, como forma de contribuir para a redução dos indicadores de mortalidade materna e neonatal. O curso será realizado na Igreja dos Mórmons, na rua Lóris Cordovil, bairro Alvorada, no período de 8h às 18h.

“As parteiras desenvolvem um trabalho importante nas comunidades distantes e devem atuar de forma conjunta com o sistema público de saúde. É importante a integração delas ao sistema, para melhorar o acesso das grávidas aos serviços de saúde”, frisou.

Hoje, o Estado conta com 1.173 parteiras tradicionais cadastradas. Ao todo, participam do encontro 30 profissionais, dos municípios de Coari, Iranduba, Careiro Castanho, Parintins, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva.

Segundo a coordenadora da área técnica de Saúde da Mulher da Susam, Sandra Cavalcante, o curso vai capacitá-las para prestar um melhor atendimento ao recém-nascido, durante o parto e, dessa forma, reduzir a taxa de mortalidade neonatal, decorrente, em sua maioria, da asfixia perinatal, que é a interrupção da circulação umbilical.

“A intenção é capacitar as parteiras para prestarem os primeiros atendimentos, até que a mãe e o bebê tenham acesso a uma unidade de saúde. Nós sabemos que as parteiras atuam em comunidades distantes e com várias peculiaridades geográficas. Por isso, a necessidade de saberem executar os primeiros atendimentos”, explicou.

Com informações da Assessoria