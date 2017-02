Susam oferta consultas oftalmológicas para população de Manacapuru

A Secretaria de Estado de Saúde (Susam), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Manacapuru, irá realizar uma jornada de consultas oftalmológicas neste fim de semana, sábado (11) e domingo (12), para a população daquele município.

As consultas serão realizadas no Centro de Esportes Unificados (CEUs) Washington Regis, localizado no bairro da União, das 9h às 11h e das 14h às 17h.

A ação faz parte das atividades desenvolvidas pela Susam, através do Programa Amazonas Saúde Itinerante. Em Manacapuru serão ofertadas 400 consultas oftalmológicas e para ter acesso o paciente precisa comparecer ao CEU Washington Regis e apresentar seus documentos pessoais – Registro Geral, CPF e Cartão do SUS.

Óculos

Os pacientes que necessitarem de óculos terão o equipamento prescrito e a Susam irá providenciar e entregar ao paciente nos próximos dias. “Essa é a primeira ação do Programa Amazonas Saúde Itinerante em 2017, e isso é uma prioridade do Governo do Estado do Amazonas, pois possibilita levar serviços de saúde para a população do interior do estado”, destaca o secretário executivo adjunto de atenção especializada do interior, Roberto Maia.

O programa Amazonas Saúde Itinerante é desenvolvido pelo Governo do Estado do Amazonas, em parceria com o Ministério da Saúde e as Secretaria Municipais de Saúde. Pelo programa são realizadas jornadas de cirurgias eletivas, cirurgias de catarata, consultas especializadas, exames e as consultas oftalmológicas com a entrega de óculos para os pacientes que necessitam do equipamento.

Em 2016 foram realizadas ações do Amazonas Saúde Itinerante em 17 municípios, totalizando mais de 6 mil atendimentos.

