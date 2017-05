Susam oferecerá 300 consultas oftalmológicas em Novo Airão

A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) vai oferecer 300 consultas oftalmológicas aos moradores do município de Novo Airão, a 115 quilômetros de Manaus. A ação, que faz parte do programa “Amazonas Saúde Itinerante”, será realizada nos dias 17, 18 e 19.

Segundo a coordenadora do programa, Carmelita Alves, idosos e crianças com idade entre 6 e 14 anos terão prioridade no atendimento. O projeto tem o apoio da administração municipal, que cedeu um espaço na sede da Secretaria Municipal de Saúde para a realização das consultas.

Criado em 2006, o programa “Amazonas Saúde Itinerante” permite que moradores do interior tenham acesso a serviços de saúde que ainda não chegaram a todos os municípios.

“As ações são importantes porque permitem que as pessoas consigam tratamento no próprio município, evitando o difícil deslocamento para Manaus em busca de um especialista”, afirma Carmelita.

No caso do atendimento oftalmológico, os pacientes que receberem a indicação do uso de óculos, o equipamento será custeado pelo Governo do Amazonas. Em 2017, o programa já realizou 1.779 consultas oftalmológicas e entregou 1.146 óculos. Os atendimentos foram realizados nos municípios de Eirunepé, Envira, Manacapuru e Rio Preto da Eva.

Nos três dias, o atendimento em Novo Airão iniciará a partir das 8h. Segundo a coordenadora do programa “Amazonas Saúde Itinerante”, a secretaria de saúde do município possui um levantamento prévio dos pacientes que necessitam das consultas. Os demais interessados devem procurar informações no órgão municipal.

O programa “Amazonas Saúde Itinerante” é composto por cinco eixos: Cirurgias Gerais e Ginecológicas, Cirurgias de Cataratas, Consulta de Oftalmologia com Óculos, Cirurgia de Lábio Leporino e Barco PAI – Pronto Atendimento Itinerante.

Nesse momento, explica Carmelita, os municípios estão recebendo as ações do eixo “Consulta de Oftalmologia com Óculos”.

Como funciona

O eixo “Consulta de Oftalmologia com Óculos” funciona da seguinte maneira:

1 – Após contato com a secretaria municipal de Saúde, a Susam envia um oftalmologista ao município.

2 – Os pacientes atendidos nas ações são selecionados por meio de um acompanhamento previamente realizado pela própria secretaria do município.

2 – Os pacientes com indicação de óculos após a consulta têm suas receitas enviadas para Manaus, onde o equipamento é produzido.

3 – Com os óculos prontos, a Susam os envia para o município, que faz a entrega aos pacientes.

Com informações da assessoria