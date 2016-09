Susam informa que não houve alteração no funcionamento das unidades de saúde

A Secretaria Estadual de Saúde (Susam) informa que não houve qualquer alteração no funcionamento das unidades de saúde sob a administração estadual. Portanto, não procede qualquer informação que venha sendo veiculada, falando em desativação de unidades ou redução de leitos. O órgão ressalta que estão funcionando, sem qualquer alteração, todos os seis Centros de Atenção à Melhor Idade (CAIMIs), os 12 Centros de Atenção Integral à Criança (CAICs), as seis Policlínicas e seis fundações da rede estadual de saúde que atuam com consultas agendadas.

A rede de atendimento da Susam é também composta pelos serviços de urgência e emergência, que funcionam 24h, com nove Serviços de Pronto Atendimento (SPAs) e um Unidade de Pronto Atendimento (UPA), para onde devem ser encaminhados, prioritariamente, os casos de baixa e média complexidade, como crises de hipertensão, pequenos ferimentos e mal-estar súbito. Também fazem parte da rede de urgência, sete Prontos-Socorros, para os casos de maior gravidade. Para o atendimento às grávidas, a Susam disponibiliza sete maternidades estaduais, que também funcionam em regime de 24 horas.

“Apesar da crise e das dificuldades orçamentárias e financeiras, nenhuma unidade de saúde do Estado fechou as portas. A rede continua funcionando exatamente como era, com os 12 CAICs, três CAIMs, todos os SPAs, hospitais, prontos socorros e fundações. Também não deixamos de prestar assistência no mesmo nível e na mesma qualidade de antes”, ressalta o secretário estadual de Saúde, Pedro Elias de Souza. Ainda segundo ele, em algumas situações específicas, o atendimento está sendo ampliado e melhorado. É o caso da atenção oncológica, que recebeu equipamentos para triplicar o atendimento em radioterapia.

Esforço para vencer a crise – De acordo com Pedro Elias, as unidades vêm sendo mantidas devido aos esforços do Governo do Amazonas para não comprometer os serviços essenciais à população. “Temos exemplos de Estados que fecharam unidades, mas aqui, o Governo tem feito de tudo para que isto não seja necessário”, afirmou. Desde 2015, foram feitas duas reformas administrativas para diminuir os gastos públicos e, no último dia 31 de agosto, foi decretado Estado de Emergência na Saúde a fim de impor medidas excepcionais no custeio, na gestão e nos procedimentos do setor, bem como a busca de novas formas de financiamento.

Como consequência do Decreto, o Governo Federal liberou R$ 30 milhões para a área, recurso extra para ser aplicado na urgência e emergência, principalmente nas áreas de cirurgia cardíaca, atendimento aos renais crônicos e na atenção oncológica.

O Amazonas foi o Estado com as maiores perdas por conta da crise nacional. De janeiro de 2015 a junho de 2016, a indústria local acumulou queda de 39,49%, enquanto a média nacional foi de 19,10%, com efeitos negativos na arrecadação. De acordo com a Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz), de janeiro a junho deste ano, o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), base da arrecadação, foi 15,35% menor na comparação com igual período de 2015.

Considerando que o Governo do Estado é responsável por um percentual elevado da cobertura do atendimento em atenção básica, que é de competência municipal, a perda de receita tem pesado na conta do Estado. Setenta por cento (70%) dos casos atendidos na rede de urgência do Estado são de atenção básica. O Governo ainda mantém sob sua responsabilidade unidades de saúde que prestam atenção exclusiva a atendimentos da atenção básica, embora não receba recursos do SUS para esta finalidade, a exemplo dos CAICs.

Rede de Saúde do Estado em funcionamento



Unidades que funcionam 24h (urgência e emergência):

Serviços de Pronto Atendimento (SPAs e UPA)

· SPA Alvorada – Avenida Lóris Cordovil, s/n, Alvorada 1

· SPA Coroado – Avenida Beira Mar, Nº 122, Coroado

· SPA Zona Sul – Rua Bento José de Lima, Nº 33, Colônia Oliveira Machado

· SPA Joventina Dias – Rua T-6, n.º 33, Compensa III

· SPA Eliameme Mady (Zona Norte) – Av. Samaúma, s/n, Monte das Oliveiras

· SPA São Raimundo – Praça Ismael Benigno, s/n – São Raimundo

· SPA e Policlínica José Lins (Redenção) – Rua Maracanã, s/n – Redenção

· SPA e Maternidade Antônio Aleixo – Al. Cosme Ferreira, km 14, Col. Antônio Aleixo

· SPA e Policlínica Danilo Corrêa – rua Noel Nutels , s/n, Cidade Nova I

· UPA Campos Salles – rua Campos Salles, s/n – Tarumã

Prontos-Socorros Adultos

· Pronto-Socorro 28 de Agosto – Rua Recife, Nº 1581, Adrianópolis

· Pronto-Socorro Dr. João Lúcio Machado – Alameda Cosme Ferreira, s/n, Aleixo

Prontos-Socorros Adulto e infantil

· Pronto-Socorro Platão Araújo – Av. Autaz Mirim, s/n – Jorge Teixeira

· Pronto-Socorro Delphina Aziz – Av. Raimundo Vital de Mendonça, Colônia Terra Nova (área da antiga Expoagro)

Prontos-Socorros Infantis

· PS da Criança da Zona Leste – Alameda Cosme Ferreira, s/n, Aleixo

· PS da Criança da Zona Sul – Rua Codajás, Nº 26, Cachoeirinha

· PS da Criança da Zona Oeste – Av. Brasil, s/n, Compensa I

Maternidades

· Ana Braga – Alameda Cosme Ferreira, s/n – São José I

· Balbina Mestrinho – Rua Duque de Caxias, s/n – Praça 14

· Nazira Daou – Avenida Camapuã, 108, Q/316, Núcleo 9, Cidade Nova II

· Azilda Marreiro – Avenida Samaúma, s/n, Monte das Oliveiras – Galiléia II

· Alvorada – Rua 07, s/n – Alvorada I

· Instituto da Mulher Dona Lindu – Av. Mário Ipiranga Monteiro, 1581, Adrianópolis

· Chapot Prevost – Estrada do Aleixo, km 16 – Colônia Antonio Aleixo.

Unidades que funcionam com consulta agendada

Centros de Atenção Integral à Melhor Idade (CAIMIs)

· CAIMI Ada Rodrigues Viana – Avenida Brasil, s/n – Compensa I.

· CAIMI André Araújo – Av. Camapuã, 178 – Cidade Nova II.

· CAIMI Paulo Lima – rua Dr. Felismino Soares, 115 – Colônia Oliveira Machado.

Centros de Atenção Integral à Criança (CAICs)

· CAIC Afrânio Soares – Avenida Tancredo Neves, s/n – Parque 10.

· CAIC Alberto Carreira – Av Brasil, s/n – Compensa I.

· CAIC Alexandre Montoril – rua Coronel Ferreira de Araújo, s/n – Petrópolis.

· CAIC Corina Batista – Alameda Cosme Ferreira, s/n – São José I.

· CAIC Crisólita Torres – rua Felismino Soares, 213 – Colônia Oliveira Machado.

· CAIC Dr Edson Melo – Av. Alameda Cosme Ferreira, 7995 – Zumbi II.

· CAIC Gilson Moreira – rua 2, nº 70, conjunto Mundo Novo – Cidade Nova I.

· CAIC José Carlos Mestrinho – rua 5, nº 367 – Alvorada II.

· CAIC Dr José Contente – avenida Autaz Mirim, 950 – Jorge Teixeira.

· CAIC Dr Moura Tapajós – avenida Samaúma, 606 – Monte das Oliveiras.

· CAIC Dr Paulo Xerez – av. Chico Mendes, 690 – Novo Israel.

· CAIC Rubim de Sá – av. Desembargador João Machado, s/n, Campos Elíseos – Planalto.

Policlínicas

· Policlínica Antônio Aleixo – Avenida Getúlio Vargas, praça Tancredo Neves, s/n – Colônia Antônio Aleixo.

· Policlínica Codajás – rua Codajás, 26 – Cachoeirinha.

· Policlínica Cardoso Fontes – rua Lobo D´Almada, 222 – Centro.

· Policlínica João dos Santos Braga – avenida Margarita, s/n – Nova Cidade.

· Policlínica Zeno Lanzini – rua Autaz Mirim, 7035 – Tancredo Neves.

· Policlínica Gilberto Mestrinho – av. Getúlio Vargas, 341 – Centro.

Fundações de Saúde

· Fundação Alfredo da Matta – rua Codajás, 25 – Cachoeirinha.

· Fundação Hospital Adriano Jorge – avenida Carvalho Leal, s/n – Cachoeirinha.

· Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (FHemoam) – av. Constantino Nery, 4397 – Chapada.

· Fundação do Coração Francisca Mendes – rua Camapuã, 108 – Cidade Nova II.

· Fundação de Medicina Tropical Dr Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD) – av. Pedro Teixeira, 25 – D. Pedro I. (também funciona com urgência e emergência)

· Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) – rua Francisco Orelana, 215 – D. Pedro I. (Também funciona com urgência e emergência).

