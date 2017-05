Susam convoca quase mil aprovados em concurso público de 2014

A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) publica nesta terça-feira (2), no Diário Oficial do Estado do Amazonas, o edital de convocação com a quarta chamada de aprovados no concurso público realizado pela pasta em 2014. Serão convocados 946 aprovados, sendo 674 para a capital e 272 para o interior.

Nessa quarta chamada serão convocados candidatos aprovados para os níveis superior, médio e fundamental. Entre os convocados estão assistentes sociais, farmacêuticos, farmacêuticos bioquímicos, fisioterapeutas, nutricionista, psicólogo, técnicos em administração, auxiliar de saúde bucal, técnico em patologia clínica, técnico em radiologia médica, agentes administrativos, entre outros.

Os candidatos convocados terão 30 dias para se apresentar a partir da data de publicação da convocação. A lista com a documentação e os exames necessários para tomar posse nos cargos para os quais foram aprovados está disponível no endereço eletrônico da Susam (www.saude.am.gov.br).

Os candidatos deverão se apresentar no Departamento de Gestão de Recursos Humanos da Susam, na avenida André Araújo, Nº 701, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus, no horário das 8h às 14h.

É importante alertar que a partir de agora o agendamento para avaliação com a Junta Médica é feito através do endereço eletrônico da Secretaria de Estado de Administração (Sead), www.sead.am.gov.br, no link Serviços/Agendamento/JuntaMedica.

