Susam convoca aprovados no concurso público de 2014

O Diário Oficial do Estado (DOE) publicou nesta sexta-feira (2), o decreto de nomeação de 1.752 candidatos aprovados no concurso realizado pela Secretaria Estadual de Saúde (Susam) em 2014. Os convocados irão preencher vagas no quadro de pessoal da Susam nas unidades de saúde da capital e do interior. Do número de convocados, 54,73% são para as unidades da capital e 45,27% para o interior.

Nesta segunda lista estão sendo chamados para tomar posse 381 aprovados para cargos de nível superior, 815 para o nível médio e 556 para o nível fundamental. Estão sendo convocados profissionais nos cargos de: Médico, Assistente Social, Cirurgião Dentista, Enfermeiro, Farmacêutico, Farmacêutico Bioquímico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Técnico de Enfermagem, Técnico de Hemoterapia, Técnico de Nutrição e Dietética, Técnico de Patologia Clínica, Técnico de Radiologia Médica, Agente Administrativo, Artífice, Auxiliar de Serviços Gerais, Copeiro, Cozinheiro, Motorista e Vigia.

Na primeira chamada, realizada em abril deste ano, foram convocados 1.104 aprovados, para o preenchimento de vagas nos quadros da Susam e das Fundações de Saúde, em cargos de nível superior, médio e fundamental.

De acordo com o secretário estadual de Saúde, Pedro Elias de Souza, os candidatos classificados serão nomeados a partir do dia 19 de setembro, com prazo de 30 dias para apresentação dos documentos e dos exames médicos relativos aos procedimentos admissionais.

Nos editais de lançamento do concurso constam a relação de documentos necessários, a serem apresentados. É possível acessá-los por meio da página da Susam na internet (www.saúde.am.gov.br), seguindo estes passos: na aba superior da página, escolher a opção Serviços. Depois, a opção Concursos. Em seguida, a opção Susam 2014, que levará ao um link para a página da Fundação Getúlio Vargas (FGV), onde está a grade de publicações relativas ao certame. Nela, o candidato pode consultar os editais 01/2014, 02/2014 e 03/2014 (conforme o nível do cargo: superior, médio e fundamental). As informações estão no item 3.3 e, também, no Anexo II desses três documentos.

O secretário Pedro Elias informa que o processo de nomeação dos concursados tem sido conduzido de forma criteriosa pelo Governo do Estado, para que não haja risco de descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e levando-se em conta o cenário de crise econômica no país. A quantidade de pessoas convocadas nesta chamada publicada no DOE leva em conta esses fatores, após análise de impacto na folha do estado, pela Secretaria de Estado de Administração (Sead).