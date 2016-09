Susam alerta pais para participação na Campanha de Multivacinação iniciada nesta segunda

A Campanha Nacional de Multivacinação iniciou nesta segunda-feira (19) e a recomendação, reforçada pelo secretário estadual de Saúde, Pedro Elias de Souza, é para que os pais levem os filhos às Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) da capital e do interior que precisem atualizar o cartão de vacinação.

Em Manaus, além das UBS’s da Prefeitura, a vacinação também está sendo realizada nos 12 Centros de Atenção Integral à Criança (Caic’s) do governo do estado, no horário de funcionamento normal, de 8h às 17h. A campanha vai até o dia 30 de setembro e o ‘Dia D’ será no sábado (24). Nesta data, todas as unidades estarão abertas participando da campanha, que visa à atualização do cartão de vacina das crianças e adolescentes, na faixa etária que compreende os menores de cinco anos de idade e de os de nove a 15 anos incompletos.

A campanha, que tem como slogan ‘todo mundo unido, fica mais protegido’, pretende resgatar a população ainda não imunizada ou com esquemas de vacinação incompletos, tanto na infância quanto na adolescência, visando melhorar a cobertura e, assim, manter controladas e erradicadas diversas doenças. Estão disponíveis nas UBSs e Caics todas as vacinas que fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação.

De acordo com Izabel Nascimento, coordenadora estadual do Programa de Imunização da Secretaria Estadual de Saúde (Susam) os pais têm papel importante para que o máximo de crianças e adolescentes tenha o cartão de vacina atualizado. No ano passado, 200 mil doses de diversas vacinas foram aplicadas no Amazonas. “É preciso que os pais levem os filhos para vacinar. Somente dessa forma vamos alcançar o público alvo da campanha”, ressaltou.

Ela acrescenta que a vacina é a forma mais eficaz de prevenção às doenças. “É muito mais fácil prevenir uma doença do que tratá-la. Por isso, a necessidade de vacinar a população”, destacou.

Conforme a coordenadora, para crianças menores de cinco anos estão disponíveis as vacinas BCG, Hepatite B, Pentavalente, Rotavírus, Pneumo 10, Meningo C, Tríplice Viral, Varicela, DTP infantil, Poliomielite e Hepatite A, entre outras. Para as crianças de nove anos e adolescentes de 10 a menores de 15 anos, as unidades estão aplicando as vacinas contra Hepatite B, Tríplice Viral, Febre Amarela, HPV, entre outras. “As crianças entre seis e nove anos que não fazem parte do público alvo da campanha, mas que estiverem com qualquer vacina atrasada também devem comparecer às unidades de saúde”, disse.

Com informações da assessoria