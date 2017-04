Surpresas e homenagens marcam lançamento do CD do Boi Garantido

A homenagem ao mestre Jair Mendes e a confirmação da permanência de Tony Medeiros como Amo do Boi foram alguns dos momentos de emoção presenciados pela nação vermelha e branca, que lotou a Cidade Garantido, na noite de sábado (8), durante o lançamento do CD Garantido “Magia e Fascínio no Coração da Amazônia”.

A apresentação dos itens, a interação da galera e as novas toadas 2017 também foram pontos de destaque no primeiro grande evento do Boi de Lindolfo na temporada.

Ao ser anunciado, o Tony Medeiros foi às lágrimas. Amparado por Israel Paulain e Sebastião Junior e ladeado pelo Boi Garantido, Tony disse que ao chegar ao curral Lindolfo Monteverde, sentiu nervosismo parecido quando se apresentou pela primeira vez. “Confesso que estava muito nervoso, mesmo após 22 anos defendendo o item. Não conseguiria ser totalmente feliz se não estivesse no Garantido. Mesmo depois de duas décadas, o que poderia ser um tempo de desgaste, foi na verdade momento de apoio. Recebi centenas de manifestações pela minha permanência”, declarou.

Outro momento de emoção e surpresa foi quando debaixo do Boi Garantido surgiu Mestre Jair Mendes, primeiro tripa e artista que revolucionou a confecção do Boi Garantido. Jair, visivelmente emocionado, foi ovacionado pelo público e pela Batucada que rufou os tambores por cerca de um minuto.

“É um momento ímpar. Ver o Seu Jair de volta ao Garantido é muito emocionante. Temos tradição e raiz. Jair Mendes é um dos símbolos do festival. Mas, acima de tudo, é símbolo da Baixa”, disse Orlando Neto, torcedor do Garantido.

Para Adelson Albuquerque, presidente do Garantido, o boi mostrou um pouco do que trará em toda temporada. Segundo o dirigente, o show foi emocionante e ao mesmo tempo mostrou o profissionalismo. “O Garantido tem um dom de emocionar a todos. Tínhamos que aperfeiçoar o espetáculo trabalhando com pessoas competentes. A festa de hoje é o pontapé para um bicampeonato indiscutível”, garantiu.

Shows

Abrindo a festa, o apresentador Israel Paulain surgiu no meio da Batucada, ao som da toada “Amor que não tem cura”. A seguir foi a vez do Levantador, Sebastião Júnior, cantar “O princípio da festa”.

Dando prosseguimento ao espetáculo, a Sinhazinha da Fazenda, Djidja Cardoso, chegou ao palco levada por uma borboleta e depois recebeu o boi Garantido.

A Porta-Estandarte, Daniela Tapajós e a Rainha do Folclore, Isabelle Nogueira levantaram o público com suas evoluções. Isabelle evoluiu com a toada “Inigualável Rainha”, composição de Paulinho Du Sagrado, que não está no CD, mas foi composta especialmente para ela.

A Cunhã-Poranga, Rayssa Bandeira e o Pajé André Nascimento foram os últimos itens a se apresentarem.

