Supostos traficantes divulgam funk com ameaça a deputado Sabino Castelo Branco

Começou a circular na manhã desta quarta-feira (19), um áudio em grupos de WhatsApp, em que supostos traficantes ameaçam, em ritmo de funk, o deputado federal Sabino Castelo Branco (PTB). O parlamentar comunicou, no início do ano, à Câmara dos deputados e ao ministério da Justiça, o pedido que ele fez de proteção, após ele e familiares receberem ameaça de morte.

No dia 2 Abril deste ano, sabino registrou um boletim de ocorrência no 12º Distrito Integrado de Polícia, relatando que ocorreu uma movimentação suspeita em frente a uma igreja evangélica, onde ele assistia a um culto, na rua Pará, no bairro Vieiralves.

Para o Deputado, o funk divulgado não é nenhuma surpresa. Segundo ele, todos os dias recebe ameaças de morte.” Já estou há mais de 6 meses sendo ameaçado 24 horas. Eu recebo mais de 20 mensagens diárias com ameaças de morte. Já deram mais de 15 tiros no carro do meu filho, quando ele estava em um bairro na zona leste. Ele pulou o muro para poder fugir dos tiros”, explicou o deputado.

Segundo o deputado, em fevereiro deste ano, ele comprou uma guerra contra as facções criminosas do Brasil, quando pediu a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI), para investigar a ação destas organizações no país.

“A CPI foi aprovada, mas como a Câmara Federal entrou em recesso, as ações ficaram paralisadas. O presidente da casa, porém, já pediu que os partidos indiquem os membros. Nos dias 15 ou 16 do próximo mês devemos formar a comissão. O PTB já me indicou para ser o relator e vou querer ouvir o Fernadinho Beira-mar, Marcola e Zé Roberto” disse o parlamentar.

Sabino ressalta que os supostos traficantes que fizeram o funk possivelmente trabalharam em estúdio profissional, pois o som e voz estão perfeitos. Segundo ele, junto com a música, os suspeitos enviaram uma foto por telefone para mostrar o autor. De acordo com o Deputado, todas as provas foram encaminhadas à Polícia, para a realização das investigações.

A reportagem solicitou nota da Polícia Civil do Amazonas sobre o caso, mas não recebeu retorno até o fechamento dessa matéria.

