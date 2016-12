Suposto ‘matador de aluguel’ é morto a tiros no Novo Israel

Na manhã desta quinta-feira (29), Lécio Godin de Souza, 35, foi morto com um tiro de arma de fogo, na rua do Amor, esquina com a rua do passeio, no bairro Novo Israel, Zona Norte de Manaus.

Segundo populares, a vítima era supostamente envolvida com tráfico de drogas no bairro. De acordo com o oficial da Polícia Militar, Ezequias Souza, o autor do disparo estava em uma motocicleta, de características não reveladas. Ele desceu do veículo e já foi atirando em Godin enquanto caminhava em sua direção.

De acordo com um morador, que não quis se identificar, Lécio é responsável pela morte de Ismael de Souza Queiroz, 35, na rua Armando Conde, no bairro Novo Israel. O crime foi há 90 dias.

Segundo a informação repassada pela fonte, Lécio teria recebido a recompensa de R$ 5 mil por matar Ismael. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Dehs).

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e aguarda a identificação oficial por familiares.

Bárbara Costa

Jornal EM TEMPO