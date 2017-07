Suposto estuprador é morto com 12 tiros em campo de futebol no São José

Os policiais não sabem se a informação de que a vítima era um estuprador é verdadeira | Arthur Castro

“Ninguém conhece ele do bairro, mas disseram que ele era estuprador e foi morto por conta disso”

Com 12 tiros, um homem não identificado que aparenta ter 55 anos, foi morto em um campo de futebol na rua Curica, São José, Zona Leste da Cidade. A vítima foi raptada por quatro homens em um veículo prata, em outra rua do mesmo bairro, momentos antes. Moradores do bairro disseram que o homem era conhecido no bairro como estuprador e por conta disso foi morto.

“Nós ouvimos quatro tiros e, quando corremos até o campo, ele ainda estava se mexendo e gemendo. Chamamos uma ambulância, mas demorou muito para chegar e ele acabou morrendo no local. Ninguém conhece ele do bairro, mas disseram que ele era estuprador e foi morto por conta disso”, contou uma testemunha que não quis se identificar com medo de represálias.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi executado com sete na cabeça e cinco na região do peito. Policiais disseram também que não babem se o homem era realmente estuprador e o caso foi registrado na Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS) como acerto de contas.

EM TEMPO