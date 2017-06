Suposto assaltante é baleado por traficantes e desaparece ao se esconder em bueiro

Os traficantes deram o tiro na mão do homem como forma de correção. Com medo de morrer, ele se escondeu no bueiro e não foi mais visto – Divulgação

Um homem, ainda não identificado, levou um tiro na mão e se escondeu dentro de um bueiro após tentar cometer assalto, na tarde desta quarta-feira (28), na rua Costa, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

Segundo a Rocam, o homem era suspeito de cometer assaltos naquela região e foi flagrado por traficantes da área – que atiraram contra ele. Apavorado, o suposto assaltante foi baleado na mão e se escondeu dentro de um bueiro. Ele não saiu de lá nem com a chegada da polícia.

Ainda segundo policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a equipe de polícia foi ao local e chegou a jogar uma bomba de gás lacrimogêneo no bueiro com o objetivo de fazer o homem sair do local. No entanto, não se sabe se o homem escapou pelas galerias ou se morreu tentando fugir.

O EM TEMPO entrou em contato com o a 14ª Cicom, que é responsável pela área, mas informaram que o caso estava com a 9 cicom, em contrapartida, a 9 cicom afirmou que não estava com esse caso, mas que sabia dessa situação, inclusive sobre o uso da bomba de gás.

Bruna Chagas

EM TEMPO