Suposto assaltante é baleado por pedestre durante tentativa de roubo no Japiim

O suspeito foi atendido por uma equipe do Samu e encaminhado ao HPS 28 de Agosto – fotos: Divulgação/Rocam

Wellinton Lima de Lemos, 20, foi baleado, na tarde desta segunda-feira (5), após tentar roubar um cidadão no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus. O comparsa dele, que ainda não foi identificado, conseguiu fugir.

A arma foi apreendida e levada para o 12º DIP

De acordo com o capitão Renan Carvalho, da Rocam, a dupla estava em uma veículo, modelo Chevrolet Spin, usado como táxi e placas não identificadas.

“Eles estavam utilizando o veículo, possivelmente, para cometer assaltos na cidade. Quando a equipe chegou na rua Constelação de Touro, ele estava caído no chão, baleado e com um revólver calibre 38, com três munições intactas, ao lado dele”, informou Carvalho.

Ainda segundo o capitão, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para o local. “Após receber os primeiros socorros, ele foi encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul”, acrescentou.

O revólver apreendido com Wellinton foi levado para a sede do 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), central de flagrantes da região, onde o caso foi registrado. Após receber alta médica, Wellinton será apresentado na delegacia para prestar esclarecimentos.

Não há informações sobre a vítima que Wellinton supostamente teria assaltado e nem sobre a identificação do cidadão que o baleou e evitou o assalto.

Isac Sharlon

EM TEMPO