Suposto assaltante é assassinado no João Paulo 2

Um homem não identificado, de aparentemente 30 anos, foi assassinado com dois tiros, por volta das 4h desta sexta-feira (28), na rua Sipótuira, bairro João Paulo 2, Zona Leste.

De acordo com testemunhas, o homem era envolvido com furtos e assaltos no bairro, uma vez que ele era usuário de drogas e cometia os crimes para sustentar o vício.

Segundo as informações da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS), o suspeito trafegava em via pública, quando dois homens em uma motocicleta de características não reconhecidas, se aproximaram da vítima e efetuaram dois disparos que atingiram o peito e as costas do suspeito. Após os disparos, os homens fugiram sem serem identificados, pois usavam capacete.

O caso foi registrando na DEHS como crime relacionado a acerto de contas do tráfico de drogas ou vingança pelos roubos que o homem cometia. A vítima foi removida para o Instituto Médico Legal (IML), onde ainda não foi identificado por nenhum familiar.

Ana Sena

EM TEMPO