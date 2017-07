Suposto assaltante bate moto em muro durante fuga e agoniza no chão até a chegada da PM

O caso foi registrado no 9º DIP – Foto: Divulgação

Um homem, suspeito de assalto e que não teve a identidade divulgada, ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito ,na rua 20, bairro São José, Zona Leste de Manaus, nesta sexta-feira (21). Segundo testemunhas, o comparsa dele conseguiu fugir levando os objetos roubados de uma mulher.

Um morador, que preferiu não ter o nome divulgado, informou que a dupla estava em uma motocicleta, com restrições de roubo, quando anunciou o assalto. “A vítima, que é uma senhora de idade, estava dentro do veículo dela, modelo Montana, e eles roubaram a bolsa com dinheiro, documentos e o celular. Quando eles tentavam fugir, perderam o controle da moto e colidiram com um muro”, informou.

Leia também: Suspeitos de roubo são espancados na Cidade Nova

Ainda segundo a testemunha, um dos infratores conseguiu fugir levando os objetos roubados. Já o outro, que estava pilotando a motocicleta, ficou caído no chão e impossibilitado de levantar.

“Ele ficou caído na pista por um bom tempo até a chegada dos policiais. Eu tenho certeza que ele estava fingindo ter convulsões só para evitar ser linchado pela população”.

O homem foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, posteriormente, conduzido para a sede do 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), central de flagrantes da região, onde o caso foi registrado. O outro infrator, que conseguiu fugir, ainda não foi identificado.

Com o homem a polícia apreendeu ainda uma arma de fogo utilizada no crime. A reportagem tentou contato, por telefone, com os policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) para saber mais informações sobre a prisão, mas não houve retorno.

Isac Sharlon

EM TEMPO

Leia mais:

Assaltante é preso após invadir loja no Vieiralves e furtar R$ 2,5 mil

Criminoso que fugiu diversas vezes de presídios no AM é recapturado

Vítima de roubo encontra o próprio celular na OLX; polícia faz armadilha e prende suspeito