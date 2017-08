Suposto assaltante baleado grita por socorro em posto de gasolina na Compensa

O homem foi socorrido e encaminhado para um hospital – Divulgação

Um homem, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi baleado, na noite desta segunda-feira (14), no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. De acordo com policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), após ser baleado, o homem correu para um posto de gasolina, no mesmo bairro, e gritou por socorro avisando sobre o ferimento.

No entanto, ainda segundo os PMs, os funcionários do posto reconheceram o homem como sendo um assaltante conhecido na vizinhança.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e conduziu a vítima para um hospital de Manaus. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela.

Os PMs informaram ainda que, assim que receber alta médica, o homem será ouvido pela autoridade policial. “Com a identificação do come dele, poderemos consultar se ele já responde por outros crimes. Se for necessário, ele ficará detido e, posteriormente, pode até ser preso”, informou um PM.

