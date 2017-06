Suposto assaltante atira em comparsa no Armando Mendes

O homem foi socorrido por uma equipe do Samu – Divulgação

Um homem, ainda não identificado, foi baleado com pelo menos um tiro, na noite desta quarta-feira (7), por volta das 21h, no bairro Armando Mendes, Zona Leste de Manaus. O atirador seria, de acordo com testemunhas, comparsa da vítima em roubos praticados na região.

Segundo um tenente da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem foi baleado com pelo menos um tiro, que atingiu a clavícula. Não há informações oficiais sobre a identificação do autor do disparo.

Ainda segundo o tenente, o homem foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, Zona Leste,.

Questionado sobre a possibilidade da vítima ter envolvimento com o tráfico de drogas ou roubos, o tenente disse apenas que as informações ainda são contraditórias e não há provas suficientes sobre a participação do homem em crimes.

No entanto, uma testemunha relatou à reportagem que o homem disse ter saído para roubar com um comparsa, mas acabou sendo baleado pelo próprio companheiro.

