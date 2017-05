Suposta dinamite é encontrada ao lado de muro na UPP

Um suposto artefato explosivo foi encontrado, na tarde deste domingo (7), ao lado do muro externo da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), situada na Zona Leste de Manaus. O objeto, com as características de uma banana de dinamite, pode ter sido colocado no local durante a tentativa de invasão realizada durante esta madrugada.

A área onde se encontra o artefato foi isolada e o Grupamento de Manejo de Artefatos de Explosivos (Marte) acionado. De acordo com o capitão Mesquita Feitosa, uma equipe foi enviada para a Unidade do Puraquequara para verificar se o objeto é uma bomba.

O objeto – que possui um pavio – deve ser detonado e depois avaliado para confirmar, por meio de exames nos fragmentos, se de fato é um artefato explosivo. A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), que ficou de mandar nota oficial sobre o caso ainda nesta tarde.

De acordo com um policial militar, que preferiu não se identificar, o explosivo poderia ser usado para uma fuga em massa. “Eles utilizaram um objeto parecido com um rodo para afixar o suposto explosivo na parede do presídio. Se detonado, parte do muro desmoronaria”, relatou.

Já o tenente Fabrício Almeida, da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), informou para a reportagem que o local onde a bomba foi colocada fica próximo da ala onde estão membros da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

“Eram três homens e eles ainda tentaram acionar o artefato explosivo, mas a tentativa falhou. Se a bomba fosse detonada, eles teriam que instalar mais uma dinamite no segundo muro, dessa vez interno, que divide a ala da área externa”, relatou.

Fabrício falou ainda que a medida seria uma “forma dos membros da Família do Norte (FDN) demonstrar força” aos arquirrivais. Nesta madrugada, mais de dez homens fortemente armados tentaram invadir a UPP para resgatar presos. Os suspeitos atiraram na direção dos policiais que estavam na guarita e, em seguida, fugiram sem efetuar o resgate. Dois homens foram presos.

Bruna Souza

Com informações de Bárbara Costa

EM TEMPO