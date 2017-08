Suposta ação policial assusta pedestres na Djalma Batista

Os policiais correram atrás do jovem, sacaram a arma e começou a correria – Roger Lima

Um jovem, que não foi identificado, tentou assaltar dois supostos policiais que estavam à paisana, na tarde desta sexta-feira (25). O caso ocorreu na avenida Djalma Batista, Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus. Segundo testemunhas, os “policiais” sacaram as armas das cinturas e correram atrás do rapaz. A ação chamou a atenção de pedestres e passageiros que aguardam os ônibus em uma parada situada em frente de um shopping. Muitos correram para dentro do centro comercial.

Ainda de acordo com as pessoas no local, os “policiais” correram atrás do jovem. Com o objetivo de intimidá-lo, eles sacaram as armas e mandaram ele parar de correr, mas não foram obedecidos. Ao verem as armas nas mãos dos dois homens, que não utilizavam qualquer fardamento, as pessoas entraram em pânico e iniciaram um corre-corre no local.

Enquanto isso, o jovem saiu correndo em direção aos carros – que passavam pela avenida – e não foi mais localizado.

Leia também: Vizinha denuncia policial aposentado por ameaça de morte

Um vendedor ambulante, que preferiu não se identificar, disse à reportagem que viu a ocorrência e que o “moleque era doido”. Segundo ele, o rapaz já havia tentado assaltar outras pessoas no local.

A reportagem ligou para a 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que atende naquela área, mas informaram que não ficaram sabendo dessa ocorrência. Verificamos as identidades funcionais dos dois homens armados, mas não há qualquer confirmação se eles realmente são policiais.

Bruna Chagas

EM TEMPO

Leia mais:

Aprovadas regras para infiltração policial na internet em operação contra pedofilia

Operação policial prende dupla do tráfico e gesseiro por não pagar pensão alimentícia

Operação policial cumpre mandados em clínicas de Manaus que usavam nome de empresa paulista