Suplentes estão na expectativa de assumir vagas na CMM

A seis dias da posse dos vereadores eleitos e a possibilidade de alguns deles serem convocados pelo prefeito reeleito Arthur Neto (PSDB) para assumir cargos em secretarias municipais tem movimentado os bastidores da Câmara Municipal de Manaus (CMM) e acendido a esperanças de suplentes de assumirem as possíveis cadeiras no Legislativo.

Os mais cotados para compor pastas na gestão de Arthur Neto são os vereadores Elias Emanuel (PSDB), Gedeão Amorim (PMDB). Nos corredores da Câmara também é ventilado o nome de Hiram Nicolau (PSD).

Líder do prefeito na casa, Elias Emanuel poderá assumir a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh) ou Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (Semtrad), segundo informações extraoficiais que circulam nos bastidores. Caso a nomeação se concretize, o primeiro suplente da coligação, vereador Dante, é quem assumirá a vaga aberta. A reportagem procurou Dante para comentar a possibilidade de assumir a suplência, mas ele limitou-se a dizer que “não é um bom momento” para entrevistas.

O vereador eleito Gedeão Amorim (PMDB), que já foi secretário de Educação de 2005 a 2010, na gestão do então governador Eduardo Braga (PMDB), também é apontado como um dos secretários da próxima administração de Arthur. Se esta possibilidade se concretizar, Dallas Filho (PMDB), que ficou na 58ª posição no ranking dos candidatos a vereador nesta eleição, poderá assumir essa cadeira.

Procurado pelo EM TEMPO, o suplente afirmou que aguarda uma posição do prefeito e que se considera preparado para a função, caso seja designado. “Nós fizemos um bom trabalho durante as eleições. Tive 4.196 votos e na Câmara Municipal de Manaus tem 11 vereadores que tiveram menos votos que eu”, disse.

Dallas Filho disse, caso vá para CMM, dará continuidade ao trabalho do prefeito. Para ele, é primordial fazer um trabalho prestativo, sempre voltado para a comunidade e admite que mesmo conquistando maioria de votos na Zona Oeste de Manaus, trabalhará a favor de comunidades carente de todas as zonas da cidade. “Vou ouvir a população”, disse ao revelar que tem 33 anos de idade e 20 de carreira política ao lado do pai, o deputado estadual Wanderley Dallas (PMDB).

O segundo vereador mais votado nesse pleito, Hiran Nicolau (PSD), é cotado para a Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer (Semjel). Caso seja nomeado, o suplente, o vereador não-eleito, Francisco da Jornada (PSD), ficará na vaga. Jornada declara que está esperando o posicionamento do prefeito, mas admite que há uma articulação para o retorno dele para a Câmara.

“Não tem nada certo, nem oficializado. Mas, soube que foi ofertado a Hiram o cargo de secretário. Ele deve decidir se aceita ou não”. Ao falar sobre a real possibilidade de voltar a casa, ele adianta, que se isso acontecer, pretende dar continuidade ao trabalho que vinha sendo realizado, como visitas e assistências às necessidades das comunidades da Zona Leste de Manaus, área em que ele é recordista de votos. “Temos que honrar, quem nos honra com o seu voto. Quero presentear o povo”, disse.

Em seu discurso de despedida na CMM, Jornada relembrou que seu gabinete economizou nos gastos e conseguiu entregas duas unidades de saúde – uma na comunidade Cueiras, no quilômetro 15 da zona rural de Manaus e outra na comunidade Amazonino Mendes, no bairro Tarumã-Mirim, local conhecido como Agrovila.

Todos os suplentes deverão comparecer no dia 9 de janeiro no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para serem diplomados.