Supermercados de Manaus já estão oferecendo 7.000 postos de trabalho

Para quem está à procura de um emprego, a temporada de contratação temporária está aberta nos supermercados, em Manaus.

A Associação Amazonense de Supermercados (Amase) estima que aproximadamente 7.000 vagas, com salários que variam entre R$ 780 e R$ 1.200, ainda estejam abertas nas empresas de pequeno, médio e grande porte do segmento na capital amazonense.

De acordo com o vice-presidente da Amase, Alexsuel Rodrigues, o setor abriu por volta de 14 mil vagas para atender esta época do ano, sendo que as contratações iniciaram no mês de outubro. O número, conforme ele, é quase 10% a mais que o registrado no mesmo período de 2013.

“O forte das admissões é justamente neste mês de novembro com a alta demanda de final de ano”, ressaltou.

Entre as vagas disponíveis, há oportunidades para balconista, operadora de caixa, repositor de mercadoria, atendimento em geral, entre outros.

Segundo Rodrigues, os interessados em concorrer a uma das vagas devem se dirigir a qualquer unidade de supermercado da cidade e entregar o currículo. “Nós trabalhamos mais com os currículos entregues nos próprios estabelecimentos comerciais”, comentou.

O supermercado Veneza, localizado na avenida Tancredo Neves, bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul, está em pleno processo de contratação.

De acordo com a gerente de Recursos Humanos (RH), Adria Fernandes, as vagas são para atendimento, operadora de caixa, produção (padaria e confeitaria), reposição de mercadoria, entre outros. “Estamos esperando preencher todas as vagas daqui para o final de semana”, contou.

Ela revelou que estão contratando em regime temporário e também permanente, sendo que os salários variam entre R$ 774 e R$ 905. Ainda segundo Adria, as vagas de emprego para a área de produção, que engloba os setores de padaria e confeitaria, são temporárias, mas para o atendimento são todas efetivas.

“No caso das temporárias, fica aquele que tiver o melhor desempenho, já as admissões para o atendimento estamos pegando para fazer parte do quadro fixo da empresa”, destacou.

Dicas para emprego

A gerente de RH do Veneza, Adria Fernandes, deu dicas para quem busca um emprego neste final de ano. Conforme a executiva, é importante que a pessoa interessada na vaga coloque mais de um contato no currículo, pois muitas vezes perde o emprego porque os recrutadores não conseguem falar com ela no único telefone expresso no documento.

Segundo Adria, a grande dificuldade que as empresas têm para preencher as vagas em aberto é o fato de não conseguir falar com os candidatos. “As pessoas querem trabalhar, mas não colocam os dados corretos no currículo e acabam perdendo a oportunidade por conta disso”, revelou.

Para os interessados em alguma das vagas do Veneza, a gerente de RH informou que devem entregar o currículo pessoalmente no supermercado ou enviar para o email veneza.adria@uol.com.br.

Por Silane Souza (Jornal EM TEMPO)