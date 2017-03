Supermercado fecha após ponte rachar no Mutirão

A estrutura comprometida da ponte localizada na rua Itaeté, antiga rua Penetração 3, bairro Mutirão, Zona Leste, vem causando prejuízos para feirantes e o comércio local. As perdas chegam a mais de 50% após a interdição da área. Um supermercado que atendia a grande parte da população chegou a ser fechado por ter sua estrutura totalmente comprometida.

Segundo o gerente da loja Alternativa Calçados, Wellington Reis, 21, com o fechamento do supermercado, localizado na rua Itaeté, houve um grande prejuízo nas vendas do comércio local.

Durante uma forte chuva, a Defesa Civil do município interditou a área e apontou danos que comprometem a estrutura do prédio do supermercado. “Um dos empreendimentos que traziam grande movimento para cá era o supermercado, e com o fechamento dele, os outros estabelecimentos começaram a amargar um grande prejuízo que pode chegar a 50%”, disse.

O gerente explicou que, com as quedas nas vendas, as dificuldades aumentaram no momento de fechar a folha de pagamento dos funcionários e quitar as contas de luz e água e o aluguel do imóvel. Segundo ele, a maioria dos comerciantes reclama dos prejuízos causados pela queda nas vendas.

Wellington Reis afirmou que a prefeitura interditou o local e iria começar um processo de demolição da área, mas os comerciantes não permitiram. Dessa maneira, o lugar continua interditado e os comerciantes sofrem a diminuição nas vendas.

O relojoeiro Werter Brasil, 48, afirmou que até o momento a prefeitura não providenciou algo para retirar os trabalhadores do local para uma outra estrutura. Werter Brasil disse que questionou as autoridades para tomar alguma providência e realocar os comerciantes.

Ele explicou que não vê necessidade de derrubar a ponte, mas afirmou que é importante fazer uma revitalização no local. O empreendedor informou, ainda, que a saída do supermercado de grande porte prejudicou as vendas e, segundo ele, mais de cem funcionários tiveram que ser dispensados de seus postos.

“Esperamos uma solução, que a Defesa Civil cumpra seu papel. Já faz mais de 5 anos que não entra uma máquina para fazer uma limpeza no igarapé”, disse o relojoeiro.

Impasse

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), devido ao impasse entre alguns permissionários que, segundo eles, não foram informados da demolição da ponte do Mutirão, o órgão suspendeu temporariamente a ação de demolição da área. A Seminf ressaltou, ainda, que a ponte continuará interditada para tráfego de veículos.

Debate

Os problemas estruturais nas feiras de Manaus serão discutidos entre feirantes e poder público em audiência pública na próxima segunda-feira (13), na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). De autoria do deputado Dermilson Chagas (PEN), a reunião pretende apontar soluções para resolver, de forma célere e prática, a situação estrutural das feiras. A audiência ocorre a partir das 8h no auditório Senador João Bosco.

Para o parlamentar, que preside a Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca, Aquicultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPPAADR) da Aleam, as más condições físicas das feiras de Manaus afastam os compradores e prejudicam os feirantes. “O comércio nas feiras precisa ser incentivado porque gera emprego e renda na cidade. Além disso, é uma alternativa para os consumidores, que terão acesso a alimentos de qualidade, preço bom e variedade”, declarou Chagas.

Em vistorias nas feiras de Manaus, Dermilson observou estruturas comprometidas, fiação exposta, lixo acumulado, telhados em más condições, entre

outros problemas.

De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista e Feirantes de Manaus, 20 mil pessoas trabalham em mais de 70 feiras e mercados em toda a cidade.

No entanto, para o presidente da entidade, David Lima da Silva, o comércio atrairia mais compradores se houvesse boa estrutura física. “Essa situação afasta a população e prejudica o feirante, que sente no bolso o reflexo do descaso”, constatou o presidente.

Henderson Martins

EM TEMPO