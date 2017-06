Supermercado abandona obra e local vira criadouro de mosquito

Há aproximadamente seis meses, um terreno na avenida Mário Ypiranga Monteiro, em Adrianópolis, na Zona Centro-Sul, se transformou em uma dor de cabeça para as pessoas que trabalham e transitam pela área. No local, o antigo prédio foi demolido para a construção de um supermercado, mas a obra parou e os responsáveis deixaram bastante entulho de construção civil, o que é muito propício a se tornar criadouro de mosquitos vetores de doenças como dengue, febre chikungunya e zika.

De acordo a vendedora Mary Araújo, que trabalha no shopping em frente ao terreno, o local está cheio de lixo e é um bom esconderijo para marginais. “Eu trabalho aqui próximo há dois anos e todos os dias passo aqui. Essa obra está parada a aproximadamente seis meses é um perigo à noite, pois, como o local está todo fechado por tapumes não conseguimos ver quem está lá dentro”, relatou a vendedora.

Segundo o taxista Élson Gomes, no local funcionava o “Posto 7”, uma antiga concessionária de veículos, mas há alguns meses o prédio foi demolido e colocaram uma placa do Supermercado Baratão da Carne.

“Antes de colocarem essa placa do Baratão da Carne nos ouvíamos apenas barulho de pessoas falando pra lá. Depois que derrubam o prédio começou a aparecer alguns caminhões, mas, não é constantemente isso”, contou o taxista.

Procuramos o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (Crea-AM) para saber informações sobre a obra. O Crea informou que a construção pertence a empresa Rufino Comércio de Alimentos Ltda, que é a razão social do Baratão da Carne. A empresa solicitou ao órgão autorização para realizar um levantamento topográfico e a demolição do antigo prédio do “Posto 7”.

O Instituto Municipal de Ordem Social e Planejamento Urbano (Implurb) também foi procurado e informou, através de nota, que vai notificar o proprietário do terreno.

Doenças

Com a chegada do verão amazônico aumenta a tendência de doenças transmitidas por mosquitos. E terrenos baldios, como esse da avenida Mário Ypiranga, acabam se tornando locais onde esses vetores fazer criadouros. E é justamente essa a preocupação do consultor de vendas Alan Maia, que teme contrair alguma doença, já que diariamente passa pelo local. “Nesse terreno tem muito entulho e pode ter mosquito da dengue”, reclamou.

Baratão

Entramos em contato com a assessoria de comunicação e marketing do Baratão da Carne que enviou a seguinte nota: “O Grupo Baratão da Carne informa que não é mais locatário do terreno localizado na Av. Mario Ipiranga, antiga Recife, em frente ao Shopping Manauara, e que encerrou todas as suas atividades no local, e que enquanto locatário, tomou todas as providências quanto a segurança e preservação do terreno”.

Elias Pedroza

Em Tempo