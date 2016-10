Superlua é elogiada nas redes sociais; fenômeno é resultado da proximidade do satélite com a Terra

Na noite deste domingo (16) está sendo possível observar no céu um fenômeno conhecido como ‘superlua’, resultado da proximidade do satélite com o planeta Terra.

O fenômeno é explicado pelo fato da órbita da Lua ser elíptica. Por isso, a distância até nosso satélite natural varia, e a menor distância até a Terra (chamada de perigeu) é bem diferente da maior distância (chamada de apogeu): o perigeu da Lua se dá por volta de 362.600 quilômetros da Terra e o apogeu, na média, por volta de 405.400 quilômetros.

Segundo a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (Nasa), a ‘superlua’ pode ser 14% maior e 30% mais brilhante do que uma lua cheia considerada ‘normal’.

Nas redes sociais, as pessoas têm postado fotos e comentários elogiando a beleza do fenômeno.

“Pare o que está fazendo e vá ver a lua!”, intimou a publicitária Rafaella Figueiredo. “Que lua linda!”, exclamou o educador físico, Bruno Lopes.

Estão previstas mais duas aparições da ‘superlua’ este ano nos dias 14 de novembro e 14 de dezembro.

A previsão é que a do dia 14 de novembro seja a maior de todas, já que ela deve ser a lua cheia mais próxima da Terra não só neste ano mas também do século 21 até agora. O cálculo dos especialistas é que ela só voltará a ficar tão perto da Terra no dia 25 de novembro de 2034.

Portal EM TEMPO