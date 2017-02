Superendividados terão núcleo de apoio no Amazonas

A secretária executiva do Procon Amazonas, Rosely Fernandes, participou na tarde de quinta-feira (16), de reunião com o gerente de normas da Diretoria de Autorregulação da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Evandro Zuliani. O assunto foi a implantação do Núcleo de Apoio aos Superendividados (NAS) em Manaus. Também participaram da reunião, os colaboradores que irão integrar a equipe multidisciplinar que vai atuar no NAS.

O representante da Febraban apresentou sugestões baseadas em outras iniciativas conhecidas e que servem de modelo para o trabalho que será implantado em Manaus, é o caso do Núcleo Especializado da Defensoria no Rio de Janeiro (Nudecon), já realizado há aproximadamente 15 anos e que é, de acordo com Evandro Zualiani, um atendimento de nível e especializado.

Para ele, a criação de núcleos com essa proposta é uma derivação do trabalho que é realizado no dia a dia dos Procons, com um cunho mais social.

“Não é um trabalho sobre lesões ao direito nas relações de consumo. O trabalho do Núcleo versa sobre a capacidade de pagamento, por isso o tratamento tem que ser outro, olhando a fragilidade do consumidor e também o ponto de vista do credor que não recebeu o crédito” afirmou Zualiani.

Rosely Fernandes disse que a ideia da criação do NAS partiu da vertente do momento atual em que a sociedade brasileira se encontra e da observação das novas reclamações que chegam diariamente ao Procon.

“Não posso deixar de atender ao cidadão superendividado que bate à nossa porta pedindo ajuda”, afirmou a secretária do Procon.

Ela destacou que o tratamento oferecido pelo Núcleo é a oportunidade de uma melhor solução de conflito com uma margem de negociação mais ampla. Da reunião, saiu a definição de que daqui a um mês será apresentada uma proposta concreta de parceria aos bancos. A estimativa é de que o Núcleo de Apoio aos Superendividados seja implantado no mês de maio.

