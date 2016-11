Superavit da balança no ano chega a US$ 38,5 bi

A balança comercial brasileira registrou mais um saldo positivo em outubro e bateu novo recorde no acumulado do ano. O superavit foi de US$ 2,34 bilhões no mês passado, segundo dados divulgados nesta terça-feira (1º) pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.

O resultado é o maior para o mês desde 2011, quando foi positivo em US$ 2,36 bilhões.

Já o superavit de US$ 38,5 bilhões acumulado nos dez primeiros meses do ano é recorde para o período, de acordo com a série histórica, que começa em 1989.

Em outubro, chamou a atenção do governo o comportamento da conta-petróleo, que considera o comércio do produto e seus derivados. Ela apresentou um superavit de US$ 331 milhões no mês passado.

“O que tem de comportamento diferente é que é o terceiro superavit mensal seguido. Isso reflete no movimento do ano”, afirmou o diretor do departamento de estatística e apoio à exportação do ministério, Herlon Brandão.

De janeiro a outubro, o deficit acumulado é de US$ 114 milhões. Se, ao fim do ano, o saldo da conta-petróleo deixar de ser negativo, será a primeira vez que isso ocorrerá no resultado anual, segundo o governo. De janeiro a outubro de 2015, o deficit da conta somava US$ 4,5 bilhões.

O principal motivo para a redução do deficit da conta-petróleo é a queda de preço. Como o Brasil é importador líquido, quando cai o preço, o deficit recua. Houve ainda aumento do volume exportado, o que se somou à redução do consumo interno, em razão da menor atividade econômica, segundo Brandão.

O governo espera que a balança comercial encerre o ano com um superavit de US$ 45 bilhões a US$ 50 bilhões.

“O mês de outubro apresentou exportação mais baixa, mas também importação mais baixa. […] O mês de dezembro costuma apresentar os maiores superavit para o ano, então mantemos a expectativa de um saldo de US$ 45 bilhões a US$ 50 bilhões”.

Em outubro, as exportações somaram US$ 13,7 bilhões, o que representa uma queda de 10,2% em relação ao mesmo mês do ano passado e uma redução de 8,8% ante setembro deste ano. As importações totalizaram US$ 11,4 bilhões, um recuo de 15% ante outubro de 2015 e queda de 0,4% ante setembro.

Por Folhapress