Superação e mais luta no Dia Mundial do Câncer

A empresária Lúcia Lima, 45, descobriu que estava com câncer de mama fazendo o autoexame, no início de 2010.

“Quando estava tomando banho, fiz o toque e senti um caroço. Procurei um mastologista e comecei a fazer exames. Na ocasião, os médicos diziam que não era nada, por causa do tamanho e do formato do tumor. Mas insisti em fazer uma biópsia e foi descoberto que era câncer”.

Sônia lembra que, ao receber o resultado, ficou muito triste e abalada. “Chorei muito. Até que minha filha, com dez anos na época, me perguntou o motivo de tanto pranto. Foi quando eu decidi que eu não ia

me entregar à doença”.

Relatos como esse são exemplos de superação em pleno Dia Mundial do Câncer, hoje, e que todos os dias chegam aos ouvidos do oncologista e diretor-presidente da Fundação Centro de Controle de Oncologia (FCecon), Marco Antônio Ricci. Segundo ele, o diagnóstico precoce ainda é a melhor forma de combater a doença que, só no ano passado, pode ter acometido 2,5 mil homens e 2,77 mil mulheres no Amazonas, conforme números da instituição, com base na projeção do Instituto Nacional do Câncer (Inca).

“De próstata, mama e colo uterino estão entre os tipos de câncer mais comuns no Estado, por isso a importância das campanhas”, disse.

Unidade de referência no tratamento do câncer na Amazônia Ocidental, Ricci explicou que a FCecon vai dobrar o número de atendimentos diários no próximo mês de março com a entrada em operação dos procedimentos de radioterapia do segundo acelerador linear, obtido por meio da parceria do Estado com o Ministério da Saúde. Ele frisou que o Amazonas deu um salto de 42 anos com os investimentos consolidados de mais de R$ 4 milhões, via Fundo de Promoção Social, que ajudaram na compra de equipamentos, suporte e do primeiro

acelerador linear.

Num momento díficil, a caminhada de tratamento obrigou a empresária Sônia Lima a tirar toda a mama e ainda passar por seis sessões de quimioterapia, que

a levaram a perder os cabelos.

“Passei muito mal, tive enjoo, vomitava demais. O cabelo foi cair já a partir da segunda sessão de quimioterapia. Foi uma sensação horrível. A fase mais chocante da doença”, disse Sônia, que hoje está curada.

