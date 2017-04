Super balão da Nasa coleta dados no espaço

Um balão de surperpressão, lançado pela Nasa, começou a coletar dados no espaço desde a última quarta-feira (26). A jornada do equipamento, que tem o tamanho de um estádio, deve durar aproximadamente 100 dias, depois de várias tentativas frustradas por tempestades e ciclones.

A equipe da Nasa espera que o objeto dê a volta na Terra duas ou três vezes e detecte as partículas de energia cósmica de área de fora da galáxia, quando elas entram na atmosfera terrestre. O equipamento vai coletar dados de 34 quilômetros acima do planeta.

O equipamento é apenas um dos primeiros passos de uma busca que no futuro vai envolver uma missão espacial da Nasa. O balão foi lançado na terça-feira (25) em Wanaka, na Ilha do Sul da Nova Zelândia. O país já foi base do lançamento do programa de balão científico da Nasa em 2015 e 2016.

