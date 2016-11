Sumiço de jovens do Grande Vitória completa um mês; DEHS suspeita de que houve ‘pacto’ entre PM’s

Esta terça-feira (29), marca um mês do desaparecimento dos jovens Alex Júlio Roque, 25, Rita de Cassia Castro da Silva, 19 e Weverton Marinho Gonçalves, 21, vistos pela última vez entrando em uma viatura da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) no bairro Grande Vitória, Zona Leste de Manaus e a polícia segue sem pistas do paradeiro dos jovens. Segundo o delegado Ivo Martins, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), os policiais – já presos pela equipe de investigação – podem ter feito um “pacto” para não dar pistas que ajudem a elucidar de vez o crime.

“A apuração está avançando e estamos perto de chegar a uma solução. Entretanto, não podemos revelar nada para não atrapalhar as investigações. Os policiais falam que realizaram abordagem e os levaram para a Cicom e que, de lá, foram liberados. Mas não parece que foi isso que aconteceu. A gente tem outras informações que indicam que eles não liberaram os jovens e isso tudo está sendo checado”, revelou Martins, também afirmando que a equipe que está sob o seu comando ainda não possui indícios de onde possam estar os corpos dos jovens porque, segundo ele, os policiais não falam nada e continuam negando que tenha sumido com o três.

“Parece que fizeram uma versão fechada”, falou Ivo sobre os policiais envolvidos no caso.

O prazo para a conclusão das investigações, segundo o titular da DEHS, é até final de dezembro e, caso não seja concluído neste período, vão solicitar um prazo maior para a justiça.

“Temos até meados de dezembro para encerrar o inquérito por parte da Polícia Civil e esperamos elucidar o caso. Na verdade, esperamos encerrar o inquérito até o dia 15”, disse Ivo, referindo-se ao término do prazo da prisão temporária dos sete – de dez – policiais envolvidos no caso. “Caso não seja concluído o inquérito, vamos pedir da justiça mais tempo e, além disso, ainda estamos esperando o resultado dos laudos técnicos para fazer o confronto de informações com aquilo que a gente já tem. Já sabemos de muita coisa, mas não podemos falar”, completou o delegado.

Desespero maternal

Duas das três mães dos jovens desparecidos relataram ao portal EM TEMPO que vivem momentos de desespero e agonia. A mãe de Alex, a dona de casa Arlete Roque, 47, disse acreditar que o filho não esteja mais vivo.

“Estou passando por um pesadelo. Queria que os policiais falassem onde está o corpo do meu filho, pois é um direto meu, como mãe, que pelo menos enterre meu filho. Foi um mês muito difícil, sem ter notícia, sem saber o paradeiro dele, acredito que nunca mais vou ver meu filho vivo. Falei com ele por telefone um dia antes do desaparecimento. Ele sempre me ligava perguntado como eu estava”, falou à reportagem, dizendo que Alex era muito carinhoso, mas que já não crê em encontra-lo com vida.

“Por mais que falem que o meu filho não prestava, ele não merecia sumir desse jeito. Acredito que ele não está vivo. Deus já colocou isso no meu coração, que não vou mais ver ele com vida”, lamentou Arlete.

A dona de casa ainda disse que, além de conviver com o desespero de não saber do paradeiro do filho, a família está vivendo com medo.

“Não estou mais trabalhando, meu outro filho também parou de trabalhar, pois estamos com medo. Sempre tem carros circulando pela frente da minha casa e, quando pego o celular para ligar para a polícia, eles vão embora. Não sei mais o que fazer. Acredito que eles tenham jogado o corpo do meu filho dentro de uma cisterna, onde ninguém possa encontrá-lo”, disse a mulher.

Já a mãe de Rita, a diarista Lindalva Castro, 43, ainda tem esperança de encontrar a filha viva.

“Estou vivendo uma agonia sem fim. Tenho outros três filhos, mas ela era a única mulher. Era minha amiga, companheira. Minha filha trabalhava, era sorridente, jovem, cheia de vida, carinhosa. Tenho esperança de encontrar ela viva, mas por outro lado acredito que esteja morta, pois o Luiz Ramos (aspirante preso por suposto envolvimento) é um psicopata”, falou, emocionada, Lindalva, relatando que a última vez que falou com a filha foi por meio do WhatsApp.

“Estava em Fortaleza resolvendo algumas coisas da minha aposentadoria, quando soube de tudo. Estou vivendo com a ajuda de vizinhos, pois parei de trabalhar, estou sem condições de trabalhar, estou abalada. Quero uma resposta da polícia, quero saber onde está a minha filha,” completou, em meio à lágrimas.

A dona de casa Iraci Marinho, 43, mãe de Weverton, também tem esperanças em encontrar o filho ainda com vida.

“Isso é tudo o que mais quero. Já fiz até promessa para reencontrá-lo”, falou também emocionada, ressaltando que o principal motivo que deixa a família ainda mais aflita é a falta de informação por parte dos policiais que estão investigando o caso. “Eles não nos dão retorno algum”.

Em um mês, os familiares e amigos dos jovens desparecidos já realizaram duas manifestações: a primeira foi realizada logo após o sumiço do trio, onde se reuniram em um ato em frente a 4ª Cicom e do 4º Distrito Integrado de Polícia (DIP); o segundo protesto foi feito no último dia 20, pelas ruas do Grande Vitória para pedir mais resultados das autoridades nas investigações.

Perseguição policial

A mãe de Alex falou ainda à reportagem que o filho era perseguido pelo aspirante, que está entre os presos, Luiz Ramos.

“O Luiz vivia, há muito tempo, perseguindo o meu filho. Há uma hipótese de que há nove anos, ele gostava do meu filho, que vivia chamando meu filho para ‘curtir’, mas como meu filho nunca aceitou, ele começou a persegui-lo. Vários rapazes do bairro ficavam com ele para não morrerem. Queria pelo menos enterrar meu filho com dignidade. O Alex tem um filho de 4 anos que também está sofrendo muito”, falou Arlete, muito emocionada.

PM’s envolvidos

Dos 10 policiais militares presos no dia 4 deste mês, por envolvimento no desaparecimento dos jovens, três foram liberados. Outros sete seguem detidos no Centro de Detenção Militar (CDM) e no Batalhão de Guarda da PM – os aspirantes Luiz Ramos e Fabiano Alves; o sargento Ribeiro Costa; os cabos Isaac Silva e Cortez Costa; e os soldados Cleydson e Denilson Correa.

“A princípio, entendemos que não seria necessária a prisão deles e por isso foram liberados. No caso dos sete, estamos checando a participação direta de seis deles e, o outro, estava na base da Cicom. Nos depoimentos, os policiais continuam afirmando que não sumiram com os jovens, parece que eles fizeram uma versão fechada para que um confirme a versão do outro” explicou Ivo.

Mara Magalhães

Portal EM TEMPO