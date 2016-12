Sul-coreanos voltam às ruas após aprovação do processo de impeachment

Os sul-coreanos voltaram às ruas no fim de semana para dizer que o impeachment não é tudo que querem. A presidente da Coreia do Sul, Park Geun-hye, teve seu processo de impeachment aprovado pelo Parlamento na semana passada.

O processo de impeachment de Park foi aprovado pela Assembleia Nacional na sexta por 234 votos a favor e 56 contra, 7 nulos e 2 abstenções. Ele superou as expectativas à medida que a pressão popular aumentava na Assembleia unicameral, especialmente dentro do próprio partido de Park, que a pressionou a deixar o cargo.

Eleitores enviaram milhares de mensagens de texto, chamadas “bombas de texto”, para que os legisladores não hesitassem em votar a favor do impeachment, paralisando alguns smartphones. As manifestações arrancaram os votos de sim do Partido Saenuri.

Quase metade dos 128 legisladores do partido no poder votaram a favor do impeachment na sexta.

Agência Brasil