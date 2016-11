Sul América e Holanda se enfrentam pelo título do Campeonato amazonense infantil de futebol neste sábado

O estádio mais bonito do Norte do País, a Arena da Amazônia, volta a receber uma final da categoria de base do futebol, na tarde deste sábado (26). Desta vez, o local abre as portas para o campeonato amazonense infantil, que será decidido entre Sul América x Holanda, às 17h.

Na primeira partida, o time Laranja venceu por 2 a 1 e joga com a vantagem do empate. Ansiosos por levantarem a taça da categoria, os jogadores do infantil revelam a felicidade e ansiedade em atuar na Arena.

“Para mim vai ser gratificante, pois sonhava um dia em jogar na Arena, onde Neymar, James Rodrigues e Cristiano Ronaldo já jogaram. Estou um pouco ansioso, então só tenho a agradecer a Deus por essa oportunidade”, disse o atacante e artilheiro do Sul América, Andrell, de 13 anos.

O atacante sabe que precisa se concentrar para reverter o peso da última derrota por 2 a 1 para o rival. “Treinamos bastante essa semana. Precisamos ganhar e não podemos tomar gol, então estamos bastante focados para que no jogo não possamos sofrer com o adversário”, declarou.

Depois de 15 anos sem levantar o troféu da categoria desde 2001, o técnico do Holanda, Antônio Silva, prefere conter os ânimos e a empolgação da turma da ‘Laranja’. Assim, focados, ele acredita poder conquistar o objetivo maior, que é colocar o novo caneco na sala de troféus do clube.

“Agora é saber administrar essa vantagem. Nosso trabalho se deve ao empenho da garotada. Muitos nos criticaram e os jogadores colocaram na cabeça que seria o contrário, e agora estamos na final lutando pelo título dentro da Arena da Amazônia”, afirmou.

Arena palco das finais

Em 2016, a Arena da Amazônia passou a receber jogos das categorias de base do Amazonas. Além de sediar os jogos da Copa do Mundo e das Olimpíadas, o estádio sediou a final do Campeonato Amazonense juvenil, profissional e agora o infantil.

“Não poderíamos deixar de fora essa garotada do Infantil que tanto se esforçou para chegar até aqui. Essa final na Arena vai servir para que esses garotos que são o futuro do nosso futebol tenham cada vez mais ânimo e vontade de ser um grande craque. É aqui, na base, que estaremos colhendo os futuros campeões”, declarou o titular da Sejel, Fabricio Lima.

Entrada

A entrada para Sul América x Holanda é gratuita e o público terá acesso ao Estádio pelo Portão D, localizado na Flaviano Limonngi.

