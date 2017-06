Suhab tem até sexta para se posicionar sobre indenizações do Prosamim

Em audiência realizada na tarde de quarta-feira (28), a Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), determinou até sexta-feira (30) que a Superintendência Estadual de Habitação (Suhab) se posicione a respeito da continuação ou não das mesmas diretrizes de avaliação e abordagem aos moradores do bairro Presidente Vargas, em relação as indenizações das casas, motivadas pelas obras do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim).

A reunião contou com centenas de moradores, além de representantes da Suhab e do Sindmóveis. O defensor titular da Defensoria Especializada em Atendimentos de Interesses Coletivos (DPEAIC), Carlos Almeida, tomou conhecimento da situação destas famílias depois que um casal de idosos, que morava na área, foi despejado da casa e reclamou o valor da indenização.

Situação de Moradores

O fato noticiado à imprensa semana passada, trouxe à tona a situação de centenas de moradores do bairro, que afirmaram durante a audiência e em uma visita do defensor ao local, que assistentes sociais que trabalham na abordagem dos moradores da área estão coagindo as pessoas para que elas aceitem valores menores que R$ 35 mil, pela indenização das casas e barracos.

O teto foi estipulado como base para o pagamento das indenizações do Prosamim, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), contudo, no ano passado, o governador decretou que este valor poderia ser inferior aos R$ 35 mil, o que gerou abordagens semelhantes em outros projetos do Prosamim (Mestre Chico e Bindá), que inclusive já motivaram ações coletivas da defensoria em favor dos moradores.

“Hoje observei que os moradores do Presidente Vargas relatam várias irregularidades em relação ao processo de desapropriação, a Defensoria então estabeleceu prazo de 15 dias para que a Suhab se manifeste sobre as denúncias apresentadas aqui e até amanhã eles precisam se posicionar se vão continuar oferendo valores inferiores a ao teto mínimo, sinalizado pelo BID ou não”, afirmou do defensor.

Relatos

Um dos moradores da área, José Tomás Aquino relatou que na semana passada compareceu na Suhab para negociar a indenização, mas não fechou acordo por que lhe ofereceram pouco mais de R$ 13 mil. Segundo Aquino, os técnicos da Suhab informaram que a base do cálculo era de R$ 300,00 por m². O depoimento do morador foi ratificado pela vizinha, a dona de casa Maria José Faustino que ressaltou a abordagem dos assistentes sociais. Segundo ela quem não concorda com o valor ofertado, sofre com ameaças como “ quem não sair, a gente vai passar com o trato por cima”, denunciou a dona de casa.

Prosamim do bairro Presidente Vargas

As primeiras ações do Prosamim do bairro Presidente Vargas aconteceram em outubro de 2009. Na audiência, o defensor solicitou dos representantes da Suhab a quantidade de indenizações pagas e os valores, ele também solicitou a informações sobre o número de ações que estas indenizações já ocasionaram e questionou o porquê do processo de remoção e indenização não acontecer de forma contínua e organizada.

O defensor ainda ressaltou que o plano diretor de Manaus determina normas de segurança para que estas obras e remoções aconteçam com planejamento e segurança, e que a obra do Prosamim do Presidente Vargas está descumprindo estas diretrizes.

Com informações da assessoria