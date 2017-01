Sucuri de 3 metros é morta a pauladas em sítio do AM

Uma sucuri, com mais de três metros de comprimento, foi morta a pauladas por moradores de um sítio, localizado no município de Autazes (distante 112 km de Manaus), na manhã desta terça-feira (17). Um caseiro encontrou a cobra, que teria tentado atacar outros moradores.

O homem, que não quis se identificar, informou que o animal estava nas proximidades da casa e tentou dar o ‘bote’ na direção das crianças e de outros moradores. Eles conseguiram escapar e os habitantes se reuniram para matar a sucuri.

O motivo para a morte do animal, segundo o caseiro, seria pelo risco que a cobra apresentava aos populares, que estavam no sítio. “Ela poderia atacar as crianças que estavam brincando e as outras pessoas que se encontravam no local distraídas”, informou.

Os moradores informaram que ficaram surpresos com o tamanho da cobra. A espécie da cobra é conhecida como ‘Anaconda’ e vive nas áreas alagadas e em rios da Amazônia. Os animais costumam a alcançar tamanhos ainda maiores.

Jackson Salvaterra

Correspondente GRN