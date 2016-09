Sucesso internacional, Banda Magic! será atração do Luau M1

Pela primeira vez em Manaus, a banda Magic! será atração do Luau M1, que acontecerá no dia 11 de outubro, no Podium da Arena da Amazônia. O evento, com assinatura da M1 Eventos, contará também com a participação da Johnny Jack Mesclado e Jota Quest.

Donos do hit ‘Rude’, que foi a MÚSICA mais tocada em todo o Brasil em 2015, os canadenses da Magic! apresentarão ao público amazonense a sua mistura de pop e reggae. Os músicos irão apresentar também a música ‘Lay You Down Easy’, carro-chefe do novo álbum, ‘Primary Colors’.

O trabalho sucede o disco de estreia, ‘Don’t Kill The Magic’, lançado em junho de 2014 com singles como ‘Let Your Hair Down’, ‘No Way No’ e o sucesso ‘Rude’.

No Rock in Rio, em 2015, a banda se apresentou no palco Sunset, onde o vocalista Nasri comandou o público teen do início ao fim. O repertório da banda mescla pop, reggae e rock, incluindo covers de canções como ‘This is love’, de Bob Marley e ‘Message in a bottle’, do The Police.

A Johnny Jack Mesclado comandará a abertura da festa, a partir das 21h, com um repertório totalmente autoral. Entre as canções cotadas para a noite estão ‘O que é nosso’, ‘Ladeira’, ‘Solana’, ‘Amaranto’ e ‘Maria & Juan’.

Já a Jota Quest, no ano em que comemora 20 anos do lançamento de seu primeiro disco, apresenta em Manaus a “Pancadélico Tour 2016”.

Baseado no setlist do recém-lançado álbum, ‘Pancadélico’ (Sony Music), o novo show da Jota Quest mergulha na atmosfera dançante das ‘festas soul’ dos anos 70 e 80, estilo que marcou a chegada do grupo mineiro a cena pop rock no final dos anos 90.

No show estão confirmadas as novas ‘A Vida Não tá Fácil pra Ninguém’, ‘Sexo e Paixão’, ‘Mares do Sul’, ‘Sendo Assim’, ‘Um Dia pra Não se Esquecer’ e ‘Blecaute’, além de sucessos como ‘Na Moral’, ‘Só Hoje’, ‘Dentro de um Abraço’, ‘Fácil’ e ‘Encontrar Alguém’.

Ingressos

Os ingressos estarão disponíveis no estande da M1 Eventos, no Amazonas Shopping, e pelo site Ingresse.com, por R$ 60 (pista – 1°lote), R$ 150 (frontstage – 1°lote) e R$ 400 (área VIP – lote único).

Quem optar pela área VIP terá direito a buffet, open bar (água, cerveja, refrigerante, drinks e vodka importada), acesso ao frontstage, estacionamento dentro da arena e banheiros exclusivos.

