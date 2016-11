Sucesso de público, PAC Alternativo volta à Zona Leste no próximo sábado para emissão de documentos

A 8ª edição do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) Alternativo será realizado no próximo sábado (19), das 9h às 16h, no Uai Shopping São José, localizado na avenida Cosme Ferreira, bairro São José, Zona Leste de Manaus. A ação retorna mais uma vez para área após a alta solicitação de documentação básica, como RG e CPF, dos moradores das redondezas.

As atividades são realizadas pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) que, no local, vai emitir a primeira e a segunda via do RG e do CPF. Na ocasião, também serão disponibilizados os serviços de fotografia e cópia de documentos. Estes dois últimos serviços, serão pagos, pois, são terceirizados. Serão distribuídas 600 senhas para a execução dos serviços.

O secretário executivo adjunto da Sejusc, Eduardo Lucas, informa que a 1ª via da carteira de identidade é entregue no mesmo dia e a 2ª via somente após 30 dias. Já o CPF é expedido na hora da solicitação.

Para solicitar o RG, é necessário o Certidão de Nascimento e, se casado, apresentar certidão de casamento e, em ambos os casos, levar comprovante de residência atual. Se o comprovante estiver em nome de outra pessoa, ele deve ser assinado pelo proprietário na parte de trás e deve-se apresentar cópia do RG do mesmo. Se quiser que o CPF conste no RG, deve-se apresentar o documento e a declaração ou extrato emitido pela Receita Federal em que conste que o mesmo está válido.

Jovens com idade inferior a 18 anos devem estar acompanhados de pai ou mãe ou um dos avós.

Para solicitar a 1ª via de CPF é preciso apresentar certidão de nascimento ou de casamento ou RG, título de eleitor e comprovante de residência atual. Menor de 18 anos deve estar acompanhado de pai ou mãe ou, ainda, um dos avós. Para a 2ª via são necessários RG e Título de Eleitor, os dois originais, além do número do CPF.

Com informações da assessoria