Subida do rio Negro deixa Manaus em alerta

O rio Negro subiu mais três centímetros nesse fim de semana. Segundo dados do porto de Manaus, o aumento do nível do afluente que obteve ontem, a marca de 28,95 metros, foi de um centímetro por dia, mas mesmo em estado de alerta, o rio está com 1,02 metro a menos da cotação da cheia histórica de 2012.

Vale lembrar que naquele ano, o Negro atingiu seu pico máximo exatamente no dia 29 de maio, com 29,97 metros e permaneceu com a mesma marca durante quatro dias. Mesmo assim o engenheiro do porto de Manaus responsável pela fiscalização do nível do rio, Valderino Pereira, disse ainda há possibilidade de a marca deste ano continuar subindo. “Observe que esse foi o dia em que o rio chegou à marca histórica de 2012, mas nada impede que o rio continue a subir e atinja o mesmo pico daquele ano, mesmo que esteja contando um metro a menos”, disse o engenheiro.

Na capital, de acordo com a Defesa Civil do município, já foram construídos 2.606 metros de pontes provisórias nos bairros afetados pelo fenômeno. Dentro da zona urbana, os bairros São Jorge, Educandos, Raiz, Presidente Vargas, Colônia Antônio Aleixo, Aparecida e Centro foram atingidos pela subida das águas e passaram a ser atendidos com passarelas para facilitar o acesso dos moradores às casas. A previsão é que até o começo de junho a construção de pontes seja finalizada.

Interior

No interior do Amazonas, de acordo com último relatório de monitoramento hidrológico da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), expedido no dia 19 deste mês, na Bacia do Negro, o rio segue processo de enchente. Na região do Moura, o nível do rio marcou 68 centímetros acima do nível do mesmo período em 1989, ano da cheia histórica.

Cidades afetadas

Mais dois municípios decretaram situação de emergência por conta da enchente. Manaquiri e Parintins fazem parte do levantamento que aponta, no total, 32 cidades que apresentaram anormalidade devido à subida dos rios no Amazonas. Outros 14 municípios estão em situação de alerta e três em situação de atenção.

Bárbara Costa

EM TEMPO