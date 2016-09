STJD interdita setor da Arena Corinthians após briga em clássico

O presidente do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), Ronaldo Botelho Piacente, deferiu na noite desta terça-feira (20) o pedido da Procuradoria para interdição do setor norte da Arena Corinthians, destinado às torcidas organizadas.

A denúncia é referente à confusão ocorrida na partida entre Corinthians e Palmeiras, no último fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro.

O presidente do STJD determinou a interdição do setor norte do estádio, onde ocorreu o confronto entre torcedores de organizadas do Corinthians com a Polícia Militar.

Segundo comunicado oficial no site do tribunal, a interdição deve ser mantida até que o Corinthians comprove que o local está em condições de segurança e com os devidos consertos dos objetos quebrados na briga.

Além disso, o Corinthians está proibido de vender ou ceder ingressos para os integrantes das torcidas organizadas Gaviões da Fiel e Estopim da Fiel até que o processo seja julgado no STJD.

Piacente explicou a decisão ao afirmar que “há fundado receio de dano irreparável (grave ameaça da torcida organizada praticar violência), bem como que a sociedade espera da Justiça Desportiva uma resposta imediata em casos de tamanha gravidade”.

A Procuradoria também denunciou o Corinthians devido ao uso de sinalizadores nos setores norte e sul da Arena. E o juiz Heber Roberto Lopes relatou na súmula do clássico que a equipe de arbitragem e integrantes da delegação do Palmeiras foram alvos de cuspidas dos torcedores na saída do gramado.

Diante disso, o Corinthians foi denunciado em três artigos: 191, inciso III, por descumprir o Regulamento Geral das

Competições ao permitir a entrada de sinalizadores; 213, inciso I, pelas desordens ocorridas no estádio, e inciso III, pelo lançamento de objetos; e 211, por não manter as condições de segurança adequadas.

As penas previstas são de multa de até R$ 100 mil em cada artigo, cabendo ainda punição com perda de até 10 mandos de campo no artigo 213.

Por Folhapress