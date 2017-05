STJ nega pedidos da defesa de Lula e depoimento acontece às 14h

O ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e relator da Operação Lava Jato no tribunal, negou nesta quarta-feira (10) dois dos três pedidos de habeas corpus feitos pelos advogados de defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A defesa pedia o adiamento do depoimento marcado para esta tarde, em Curitiba, por no mínimo 90 dias para rever a análise de toda a documentação do caso.

Outro pedido negado foi o de gravação do depoimento em imagem e áudio do petista durante a audiência.

No entanto, um terceiro habeas corpus, que pede que o STJ considere o juiz Sérgio Moro suspeito para julgar a ação penal, ainda não foi analisado.

EM TEMPO