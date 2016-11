STJ autoriza e tarifa de ônibus em Manaus pode custar R$3,54; rota intermunicipal também terá novo valor

O valor da tarifa do transporte urbano de passageiros de Manaus poderá sofrer um reajuste de 12,37% conforme decisão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) autorizada no mês de setembro. O preço da passagem, que atualmente a população paga, é de R$ 3,00, deverá ser alterado para R$3,54. A Prefeitura de Manaus ainda é responsável pelo pagamento de R$ 0,15, para completar a tarifa técnica de R$3,15.

Para que o reajuste seja efetivado ainda será preciso alinhar com a Prefeitura de Manaus. A medida ainda não tem prazo para ser colocada em prática. Desde abril, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) tenta realizar a alteração na tarifa com base em pesquisa da consultoria Ernst & Young, que apontou em 18%, o percentual necessário para o reajuste congelado há mais de três anos.

O assessor jurídico do Sinetram Fernando Borges explicou que a decisão liminar foi autorizada a partir da suspensão de decisões locais, mas para que seja realizado o reajuste, é necessário aguardar a posição da Prefeitura de Manaus. “O reajuste será de 12,37%, agora, dependemos da posição do município para fazermos a alteração. Isso porque há outras questões envolvidas que podem dificultar, como o troco, porque o valor da tarifa está em número quebrado. Além de ter um momento certo para a aplicação, pois envolve também a alteração de todo o sistema”, disse.

Histórico

No dia 8 de abril, a Justiça acatou parcialmente o pedido de reajuste, e concedeu 12,37%, com fundamento em parecer da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), que apontava defasagem no valor da tarifa de ônibus. O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (Tjam), por meio do desembargador Ari Moutinho, determinou o aumento da passagem de ônibus de R$ 3 para R$ 3,55.

Na época, o prefeito de Manaus Arthur Neto repudiou a situação e recorreu junto a Procuradoria Geral de Município de Manaus (PGM). Após 12 dias, a desembargadora do TJAM, Encarnação das Graças Sampaio Salgado, suspendeu a liminar que autorizava o aumento da tarifa de ônibus do transporte público em Manaus. Na ocasião, o recurso foi apresentado pela Procuradoria Geral do Município (PGM) e ajuizado pela Defensoria Pública do Estado.

Transporte rodoviário intermunicipal também é reajustado

Os preços das tarifas de transporte rodoviário intermunicipal coletivo de passageiros do Amazonas vão aumentar em 9,042% a partir do dia 1º de dezembro. O reajuste foi homologado a partir da solicitação do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros por Fretamento de Manaus (Sifretam), com objetivo de repor parte dos custos de operação no sistema e da diferença salarial da categoria.

A atual tarifa do trecho Manaus-Presidente Figueiredo (a 121 quilômetros), por exemplo, passa de R$ 22,79 para R$ 24,85. Assim como Manaus-Itapiranga (a 333 quilômetros) de R$ 56,06 será de R$ 61,13. A última alteração dos valores, mais recente, foi realizado em dezembro de 2015.

De acordo com o Presidente do Sifretam, Flávio Cândido, o reajustamento segue a regra do transporte interestadual, que teve aumento concedido pela Justiça, em junho.

“O nosso sindicato pediu o aumento de 10%, mas a Justiça concedeu apenas 9,042%. Entre as principais reivindicações estão o custo dos serviços que as empresas devem arcar para que os ônibus possam operar regularmente”, ressaltou.

A resolução 002/2016 que concede o reajuste foi concedido pelo Conselho Estadual de Regulação e Controle dos Serviços Públicos concedidos do Estado do Amazonas (Cercon) e a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos ao Estado do Amazonas (Arsam), publicada no Diário Oficial, no dia 31 de outubro de 2016.

Necessidade

Conforme dados da Arsam, os últimos dez reajustes foram realizados com os mesmos percentuais de âmbito federal, considerando contexto econômico-financeiro suficientemente semelhante, o contexto econômico-financeiro semelhante as demais regiões brasileiras. Flávio Cândido apontou a necessidade de ter orçamento para abranger as necessidades das empresas de transporte do Estado.

“Pneus, lâmpadas, napa para os bancos, parafusos, tintura dos veículos, nada disso é feito em Manaus. Com isso, todos os itens acima geram um custo muito maior do que uma empresa em São Paulo”, destacou.

Segundo Flávio Cândido, o processo de notificação sobre o reajuste da tarifa está sendo realizado, principalmente, nos veículos das empresas que oferecem tal serviço.

“Os ônibus estão operando com cartazes informativos, onde constam os novos valores que passarão a vigorar a partir de 1º de dezembro. Inclusive, a Justiça determinou que o valor fosse cobrado a partir de 30 dias a contar da publicação no diário oficial, mas, para evitar transtornos, decidimos aditar essa cobrança por mais 24 horas. Então, a medida que deveria valer no dia 30 de novembro passará a valer a partir do dia seguinte”, justificou.

