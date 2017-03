STF veta cobrança de PIS e COFINS no ICMS

Empresários do Amazonas vão poder se beneficiar da decisão tomada, na última quarta-feira (15), pelo Supremo Tribunal Federal (STF) que decidiu retirar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) da base de cálculo do Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins). Estes que, de acordo com a categoria, são os tributos mais complexos da legislação brasileira para as empresas.

Segundo o economista da Federação do Comércio do Estado do Amazonas (Fecomércio), José Fernando, a redução é benéfica para todos os lados. “O empresário tem um ganho porque vai reduzir o valor do imposto e se isso for transmitido ao consumidor, ele também ganha. Isto porque o ICMS vai reduzir o valor já que não e mais onerado para PIS e Cofins”, falou.

A mudança é considerada importante para o mundo corporativo, uma vez que empresários já lutavam por essa decisão há mais de 10 anos na justiça por entenderem que a base de cálculo dessas contribuições abrange toda a receita bruta obtida na venda de seus produtos pela pessoa jurídica, mas não mais inclui o ICMS, pois este não é considerado faturamento. O mesmo raciocínio valerá para o ISS, imposto pago pelas prestadoras de serviço.

O advogado tributarista, Hamilton Caminha, explica que é que injusto cobrar PIS e Cofins pois o valor do ICMS já está incluído no preço da mercadoria e não integra o faturamento para a empresa. “Se uma mercadoria custa R$ 100, pelo menos R$ 18 são de ICMS que devem ser repassados ao Estado. Esse valor não é da empresa que vendeu, porque eles recebem isso, mas só ficam com R$82. Então o STF entendeu que isso não pode ser considerado faturamento”, explicou.

As empresas que, de acordo com a legislação anterior, pagaram os tributos nos últimos cinco anos, podem ingressar no Poder Judiciário para buscar restituição.

O que são esses impostos?

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incide sobre a circulação de produtos como eletrodomésticos, alimentos, serviços de comunicação e transporte intermunicipal e interestadual, entre outros. A arrecadação advinda desse tributo é encaminhada para os estados e usada por eles para as diversas funções.

Já o Programa de Integração Social (PIS) é uma contribuição tributária de caráter social, que tem como objetivo financiar o pagamento do seguro-desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades, tanto para os trabalhadores de empresas públicas, como privadas. A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) é de nível federal, calculada sobre a receita bruta de empresas. Sua arrecadação é destinada aos fundos de previdência e assistência social e da saúde pública.

Laize Minelli

EM TEMPO