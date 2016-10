STF barra ação que ameaçava Previdência

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quarta-feira (26) que aposentados que voltaram a trabalhar não têm direito à correção do valor de seus benefícios por terem contribuído mais tempo com a Previdência Social.

Como tem repercussão geral, a sentença vai balizar as decisões de todos os tribunais do país –há cerca de 182 mil processos sobre o tema.

Por 7 votos a 4, o Supremo entendeu que a Constituição não autoriza a chamada desaposentação, que permitiria ao aposentado que ainda trabalha abrir mão da aposentadoria original e requerer outra, mais vantajosa, que levasse em consideração as novas contribuições à Previdência.

Para a maioria dos ministros do STF, a mudança no benefício só poderia ser feita por meio de uma lei aprovada no Congresso, discriminando a origem da receita necessária para bancar a despesa com as desaposentações.

A advogada-geral da União, Grace Mendonça, afirmou que o governo já estuda entrar com ações para pedir o ressarcimento dos recursos pagos a cidadãos que conseguiram na Justiça o incremento do benefício. “É um tema sobre o qual o INSS já vem se dedicando”, afirmou Grace.

Estima-se que, se o tribunal garantisse o direito aos aposentados-trabalhadores, o impacto aos cofres públicos chegaria a R$ 7,7 bilhões por ano, de acordo com a Advocacia-Geral da União.

O Supremo se debruçou sobre três processos relacionados às regras de cálculo da remuneração de trabalhadores que voltaram ao mercado depois de se aposentarem. O julgamento começou em 2014, mas a ministra Rosa Weber pediu vista naquela ocasião.

Votaram pela tese vencedora os ministros Gilmar Mendes, Teori Zavascki, Celso de Mello, Edson Fachin, Dias Toffoli, Luiz Fux e a presidente Cármen Lúcia.

“As contribuições do aposentado destinam-se ao custeio do sistema geral de seguridade, e não a pagamento ou melhoria de um futuro benefício […]. Oxalá, chegaremos ao dia em que o legislador aumente os benefícios. Hoje, essas benesses não existem”, afirmou Teori.

Divergiram Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, Marco Aurélio Mello e Luís Roberto Barroso, estes dois últimos relatores das ações.

“Diante da crise, não é raro que beneficiários da Previdência, como seus proventos não são suficientes, se vejam compelidos a voltar a trabalhar […]. Não há nenhum dispositivo que proíba a desaposentação”, disse Lewandowski.

O STF vai elaborar na sessão desta quinta (27) a tese do julgamento, um texto que resume o entendimento da corte para nortear as decisões do Judiciário em todo o Brasil.

A Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas chegou a pedir ao Supremo para adiar a apreciação da matéria, sob argumento de que o governo enviará ao Congresso em breve uma reforma da Previdência.

Havia a expectativa de que a ministra Cármen Lúcia levasse a questão ao plenário. No início da sessão, no entanto, ela anunciou que não acolheria a solicitação.

Por Folhapress